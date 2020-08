Simbahan aalalay sa mga may mental problem

Nakahanda ang Simbahang Katoliko na tumulong sa pamahalaan kaugnay sa lumalawak na mental health problem dahil sa COVID19 pandemic.

Ito ay matapos sang-ayunan ni Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabillo ang panawagan ni Justice Secretary Menardo Guevarra sa mga opisyal ng simbahan at mga spiritual leader para tumulong sa pagbibigay patnubay sa mamamayan bunsod nang tumataas na bilang ng mga nagpapatiwakal ngayong may pandemya.

Sinabi ni Pabillo na higit na kinakailangang ituring ng pamahalaan na essential services ang religious services na nagsisilbing takbuhan ng mamamayan sa gitna ng mga takot at pangamba dulot ng nakahahawa at nakamamatay na sakit.

Ayon kay Pabillo dahil dito, dapat pahintulutan ng pamahalaan ang mas madaming mananampalataya na makadalo sa mga banal na gawain sa mga simbahan.

“Bigyan nila ng kakayahan na makatulong kami ibig sabihin ‘yung papayagan ‘yung mga tao with proper distancing sa mga simbahan, mas mabuti pa nga ‘yung makakalapit sila at gayundin yung mga matatanda.Tingnan natin ang pangangailangan ng tao hindi lang physical pati mental pati spiritual kaya nga dapat magtulungan tayo dito, tutulong kami pero payagan nila na yung mga tao ay makapasok sa Simbahan…”panawagan ni Bishop Pabillo.

Binahagi ng Obispo ang karanasan ng siya ay magpositibo sa COVID-19 na kabilang sa mental challenge ngayong mayroong pandemya ang pagkakaroon ng ‘sense of community’ o ang pakiramdam ng hindi pag-iisa at pagkakaroon ng karamay sa gitna ng mga pagsubok at hamon na dulot ng COVID-19.(Juliet de Loza-Cudia)