Silya sa 2018 Youth Olympics uupuan nina Peralta, Ventenilla

Pilit susungkitin ­ni­na Shane Francis Pe­ralta at Fiona Mae Ventenilla ang posibleng silya sa Youth Olympic Games na gaganapin ngayong taon sa Argentina.

Ito ay sa pagho-host ng Pilipinas sa unang pagkakaton ng Asian Juniors qualifying tournament na 4th Asian Senior and Junior Trampoline Gymnastics Championships simula Mayo 19-20 sa University of Makati Gym.

Mahigit sa 100 atleta mula sa 10 bansa ang lalahok sa dalawang araw na gymnastics tournament na inorganisa ng Gymnastics Association of the Phi­lippines at suportado ng Philippine Sports Commission, Tourism Promotions Board at ng Makati City government sa pangunguna ni Mayor Abigail Binay.

“We are delighted to host this huge Asian gymnastics event and we would like to thank the Asian Gymnastic Union for allowing us to conduct this competition featuring the best trampoline athletes in Asia,” sabi ni GAP President Cynthia Carrion, miyembro ng AGU Executive Board.

Kumpirmadong lalahok sa kampeonato ang mga bansang China, Hong Kong, India, Iran, Japan, Kazakhstan, South Korea, Uzbekis­tan, Vietnam at host Philippines.

Doble din ang pagsasagawa ng event dahil ang Asian juniors ang magsisilbing qualifyin­g event para sa 3rd Youth Olympic Games na gaganapin sa ­Buen­o­s Aires, Argentina sa Oktubre­.

Bubuuin naman ang national seniors squad nina Francisco Deorelar at Benjamin Jesus Mendoza sa men’s division at Erin Abaniel sa women’s division.