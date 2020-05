‘Silent carrier’ gumagala sa Metro – Win

Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Sherwin Gatchalian na maraming “silent carrier” o yaong walang sintomas ng coronavirus disease (COVID-19) ang gumagala matapos isailalim sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa simula nitong Sabado, Mayo 16.

Binanggit ito ni Gatchalian dahil sa Valenzuela lamang, 10 frontliner ang nagpositibo sa COVID-19 matapos isalang sa mass testing.

“Disturbing news – we found out that 10 members of our Valenzuela frontliners tested positive under our mass testing program. All are asymptomatic. Kung hindi namin sila na test, hindi namin alam na positive sila.” tweet ng senador.

Nangangamba ang senador na marami pang silent carrier ang gumagala sa Metro Manila at maaaring makahawa lalo na ngayong nagkaroon ng kaunting pagluluwag sa ilalim ng MECQ.

“There are probably more out there roaming around under the MECQ,” babala ni Gatchalian.

Mula Mayo 16-31, isinailalim sa MECQ ang Metro Manila, Laguna, Bataan, Bulacan, Nueva, Ecija, Pampanga, Zambales, at Angeles City. Nanatili naman sa ECQ ang Cebu City at Mandaue City.

Ang ibang lugar na hindi kasama sa ECQ o MECQ ay isasailalim naman sa general community quarantine.