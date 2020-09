Sikyo nagsipag para maging abogado

Kakaibang determinasyon ang pinakita ng security guard sa isang condo para matupad ang kanyang mga pangarap.

Sa nag-viral na Facebook post ni Keiji Ejercito, binahagi nito kung paano nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Jhon Abbang, sikyo sa tinitirahan niyang condo.

Nalaman aniya ni ‘Sir Abbang’ na isa siyang abogado, at dito na nagsimulang magtanong ang guwardiya tungkol sa mga batas tuwing siya’y dumadaan.

“Sir Abbang plans to enrol in a law school. Pero sa ngayon, hindi pa yata kaya. Kaya sabi niya magbabasa-basa muna siya. Kung estudyante pa siguro ako, mahihiya talaga ako sa sipag niyang mag-aral,” ayon kay Ejercito.

At bilang gantimpala para kay Abbang dahil sa pagpupursige nitong maging abogado, binigyan ni Ejercito ng bagong Rules of Court codal ang security guard para mas ganahan maging abogado sa hinaharap.

“I surprised him with my little gift – the new ROC Codal with his name engraved on it and a note ‘para sa future abogado ng bayan’,” saad ni Ejercito.