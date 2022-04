Sikyo nag-amok, sa kulungan nalugmok

NAWALA umano ang tapang ng isang security guard nang damputin ito ng mga pulis makaraang maghurememtado bitbit ang kanyang baril sa Malabon City noong Linggo.

Kinasuhan ng Alarm and Scandal Through Illegal Discharge of Fire arm at R.A. 10591 (illegal possession of fire arms and ammunition ) in Relation to Omnibus Election Code si Leonardo Muñoz, 46-anyos, security guard ng Patrick Security Agency at residente ng No. 124 Gozon st., Brgy. Tonsuya ng nasabing lungsod

Ayon kay P/SSg. Jeric Tindugan ng Station Investigation Unit (SIU) ng Malabon Police, tumawag sa kanila ang isang concerned citizen para isumbong ang pagwawala ng suspek habang may hawak ng baril sa Gozon Compound, Brgy. Tonsuya bandang alas-12:35 ng tanghali.

Inabutan pa nina P/Cpl. Christopher Chan at P/Cpl. Ruben Aquino ng Substation 5 ang suspek habang nagwawala at naghahamon ng away hawak ang isang cal. 1911, kaya naman agad itong dinis-armahan ng mga pulis.

Sa presinto na nahimasmasan si Muñoz na aminadong nakahiram lang siya ng tapang habang lango sa alak. (Orly Barcala)