Sikreto ni Solano, ibubuking

Ilalabas na sa Lunes ng Senate Committes on Public Order and Dangerous Drugs at Justice and Human Rights ang mga detalyeng isiniwalat ni Aegis Juris frat member John Paul Solano sa executive session kasama ang mga senador.

Ito ang babala ni Senador Juan Miguel Zubiri kung hindi pa rin magsusumite ng kanyang sworn affidavit si Solano at pangalanan ang mga miyembro ng fraternity na sangkot sa hazing kay Horacio Castillo III.

“Solano lied to us by saying that he was going to submit his sworn affidavit sa preliminary investigation,” saad ni Zubiri.

Sa Lunes ay muling magsasagawa ng imbestigasyon ang senado sa kaso ni Castillo at ipatatawag muli si Solano.

Sa Senate Resolution 529, binigyang awtoridad ang mga chairman ng kumite para isapubliko ang pinag-usapan sa executive session.

Alinsunod sa Senate rules, bawal ilabas ng mga senador ang pinag usapan sa executive session maliban na lamang kung bibigyan ito ng permiso ng mayorya ng mga senador.

Matatandaang sa executive session noong September 25, may anim na miyembro ng fraternity ang pinangalanan ni Solano na naabutan nya sa hazing venue at kasama nyang nagdala kay Castillo sa Chinese General Hospital.

Kasama sa executive session sina Zubiri, Senador Panfilo Lacson, Senador Sherwin Gatchalian at Senador Bam Aquino.

Nabatid ng senado na sa dalawang preliminary investigation ng Department of Justice sa kaso, wala pang isinusumiteng salaysay si Solano sa kabila ng pangako nito na agad isasapubliko ang pangalan ng mga sangkot sa hazing.