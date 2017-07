Sikreto ni Duterte hawak ni Supt. Marcos

Sa tingin ni Sen. Antonio Trillanes IV, hawak sa leeg ni Supt. Marvin Marcos si Pangulong Rodrigo Duterte kaya agad itong ibinalik sa serbisyo sa kabila ng pagkakasangkot sa pagpatay kay Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. noong nakaraang taon.

Naniniwala si Trillanes na may itinatagong sikreto si Marcos laban kay Pangulong Duterte hinggil sa operasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Espinosa sa loob ng kulungan ng Baybay provincial jail noong Nobyembre 2016.

Ang sikretong ito ang maaaring iniingatan umano ng Pangulo na mabunyag kaya’t ibinaba sa homicide ang kaso laban kay Marcos at sa 18 pang pulis.

“Duterte not only set the murderers free, he now gave back their badges and guns so they could murder again with impunity. Why? Because Duterte fears that these policemen might rat out on him for what they know about his involvement in the Espinosa murder,”ani Trillanes.

Hindi ito ang unang pagkakataong ibinalik ni Pangulong Duterte sa trabaho si Marcos dahil noong sinibak ito ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald “Bato” dela Rosa bilang chief ng Criminal and Investigation Detection Group (CIDG) ng Region 8 dahil sumabit na protektor umano ng iligal na droga, agad itong ibinalik sa puwesto sa mismong araw na sinibak siya sa pwesto.

Noong Hunyo, isiniwalat ni Trillanes na si Marcos ay miyembro ng Philippine Death Squad (PDS) na siyang pinamumunuan ng ka-batch ni Marcos sa Philippine National Police Academy (PNPA).