Sikreto ng pinagpalang buhay: Pakikinig at pagsunod sa Diyos!

Tema ng Ika-14 Linggo ng Karaniwang Panahon ang kahalagahan ng ‘Pakikinig sa Diyos.’ Turo ng Simbahan, “Diyos ng lahat ng bagay sa sanlibutan ang ating Panginoon, kaya’t hindi natin Siya maikakahon sa ating ordinaryong pagtingin at pananaw sa mundo. Nagkatawang tao si Kristo upang ipamalas sa atin na nasa ordinaryo at pamilyar na bagay natin maaring mamalas ang Kaharian ng Diyos.”

Layon ng Simbahan ngayong araw na tayo’y magkaroon ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan ang kalooban at plano ng Poon sa ating buhay. Hangarin ng Iglesya na maunawaan at tanggapin natin na nasa mapagpakumbabang pakikinig at pagsunod bilang tapat na mga katiwala ng Panginoon ang sikreto ng pinagpala at masaganang buhay.

Mahalaga ayon sa Iglesya ang pakikinig at pagtalima sa Diyos na matatagpuan nating laganap sa kapaligiran. Nagsasalita ang Panginoon sa mga pangyayari at mga taong nakakasalamuha natin kaya’t marapat lang na magkaroon tayo ng sapat na kamalayan upang mabanaag natin ang Kanyang presensiya. Importante ang ’supernatural outlook’ sa pang-araw araw na buhay ng isang Kristiyano!

Nagsisilbing babala ang Ebanghelyo ngayong araw para sa mga mababaw ang pananalig sa Poon (Cfr. Mc 6:1-6). Katulad ng mga taga-Nazaret, maaaring maging madhid tayo sa kilos ng Diyos kaya’t ‘di natin matanggap ang mga nais ipabatid sa atin ng Panginoon dahil sa katigasan ng ating puso. Totoo, maaari lang nating maibahagi ang mga bagay na bukal sa kaloobang tinanggap; kayat sikapin nawa nating manatiling bukas sa Diyos upang makilala natin Siya nang lubusan.

Ikalawa, huwag sana natin hadlangan ang galaw ng Espiritu sa ating buhay dahil sa ating kakukangan ng pagkilala kay Kristo. Paalala ng Mabuting Balita ngayong Linggo, ito ang dahilan kung bakit hindi nakagawa ng mga kababalaghan si Kristo sa Kanyang sariling bayan, maliban sa pagpapatong ng Kanyang kamay sa ilang maysakit. Bukod sa pagiging ‘bukas’ kailangan rin nating matutong ‘tumanggap’ upang mabiyayan ng samu’t saring milagro at himala ng Langit.

Ikatlo, may kalakip na babala ang tahasang pagtakwil kay Hesus ng Kanyang mga kababayan. Dahil sa kanilang hindi pagtaggap sa Kanyang mga sinasabi nagpahayag ang Guro sa Kanyang mga Apostol: “Ang propeta’y iginagalang ng lahat liban sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay.” Bilang Kanyang mga tagasunod, asahan natin na hindi lahatng tao at hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay makararanas ng mabuting pagtanggap mula sa iba.

Ikaapat, kahit sabihing kay Kristo na tayo, maaaring magkaroon pa rin ng pag-aalinlangan at pagdududa sa ating puso. May mga pagkakataong hindi natin lubos na maibigay ang ating pagtitiwala sa Panginoon o hindi natin makita ang kilos ng Diyos sa katauhan ng kapwa dahil sa ating mataas na pagtingin o paniniwala sa sarili; kayat mistulang pagkukunwari lamang ang ating nagiging pagtaggapkay Kristo at mababaw ang ating pananalig sa Kanyang mga salita at pangako.

Giit ng Simbahan, “It is vital to keep always in mind that we receive God’s word. It is his word, not our word. We are not in control of it. We do not create it. We do not take it or own it. We cannot change it to suit our desires or expectations. We do not decide what it says. We receive it!” Upang maging tapat sa tungkuling ipagpatuloy ang misyon ni Kristo diin ni Pope Francis, “We have to adopt an attitude of humble listening and docile expectation” kung pag-uusapan aniya ang pagtalima sa kalooban ng Diyos.

Narito sa wakas ang sikreto ani Francis upang maging epektibong mga ‘sugo’ ng Panginoon: ang mapagpakumbabang pakikinig, pagsunod at paglilingkod sa Diyos bilang Kanyang mga alagad. Hindi raw natin dapat kalimutan na tayo ay mga ‘katiwala’ lamang at si Lord ang ating ‘Boss’. Kung marunong tayong makinig at sumunod mag-uumapaw at patuloy na bubuhos ang pagpapala ng Diyos sa atin. Nawa pukawin ng Poon at ating mga puso, buksan ang ating isip at gawin tayong daan ng Kanyang awa at pag-ibig sa patuloy Niyang paghilom at pagliligtas sa sangkatauhan.