Sikreto ng matagumpay na MPBL, isiniwalat ni Kume Duremdes

PARAMI nang parami ang tumatangkilik sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) na itinatag ni Senator Manny Pacquiao.

Ayon kay MPBL Commissioner Kenneth Duremdes, isa lamang ang sikreto o pormula kaya ito patok sa pangkaraniwang mamamayan – inilalapit nila sa publiko ang bawat laro ng liga.

“Well, nakikita namin na ang success nito is ‘yung, we’re bringing the game closer to people. Alam naman natin sa probinsiya, kapag may basketball even ‘yung mga inter-barangay lang, inter-cities ay maraming nanonood kahit na walang superstars,” ayon sa ekslusibong panayam ng Abante/TONITE sa 1998 PBA Most Valuable Player at 48-anyos na ngayong dating basketbolista.

“Sinabi ni senator (Pacquiao) na ito ‘yung way na mapasaya ulit ang tao at ‘yung mga local heroes ng kanya-kanyang lugar pinapanood ng mga tao.”

Sa kasalukuyan ay mayroong 26 teams ang MPBL Anta Datu Cup na hinati sa North at South divisions pero bukas sila na mag-expand pa hanggang sa anim na bagong koponan sa mga susunod na season ng regional league.

Kaugnay sa polisiya ng liga kaugnay sa paglilimita lamang sa isang Fil-foreign player na hindi lalampas sa 6’4” ang height, sinabi ni Duremdes na hindi nito layong i-discriminate ang mga fil-foreign player talent kundi bigyan ng pagkakataon ang homegrown talents na makasabay sa mga ito.

Bukas din sila na baguhin ang polisiyang ito kapag nag-improve na ang pakita ng mga local talent at kapag lumakas pa ang liga.