Sikreto ng makabuluhang buhay!

Itinalaga ni Pope Francis ang Ikatlong Linggo bilang “National Bible Suday” o Linggo na nakalaan sa Salita ng Diyos. Sa Kanyang Apostolic Letter, saad ng Papa: “The annual observance of the ‘Sunday of the Word of God’ is to be devoted to the celebration and dissemination of the Good News.” (Aperuit Illis, 3)

Paliwanag ni Francis, mahalagang bigyang pansin ang papel ni Kristong muling nabuhay at Salita ng Diyos sa pang-araw araw na buhay ng mga mananampalataya. Sa katunayan, ani Pope ang ugnayang ito ang nagbibigay ng katuturan sa Buhay-Kristiyano. Isang kondisyong ‘sine qua non’ ang pagiging bukas sa Diyos na nagbibigay kabuluhan sa ating pag-iral, aniya.

Saad ng Papa, “without the Lord who opens our minds, it is impossible to understand the Scriptures in depth. The contrary is equally true: without the Scriptures, the events of the mission of Jesus and his Church in this world is incomprehensible.” Nananatili aniya ang paniwala ng Simbahan sa prinsipyo ni San Geronimo: “Ignorance of the Scripture is ignorance of Christ!”

Naniniwala si Francis na ang pagtatalaga ng isang natatanging Linggo para sa Salita ng Diyos ay lubos na makakatulong sa paglago ng pananampalataya ng mga Kristiyano: “This Sunday specifically dedicated to the Word of God can enable to Church to experience anew how the risen Lord opens up for the treasury of his Word to encourage the proclamation of its unfathomable riches before the world.

Sa katunayan, ito mismo ang hamon sa tanan ng Ebanghelyo ngayong Ika-3 Linggo ng Tiempo Ordinario (Cfr. Mc 1:14-20). Inaanyayahan tayo ni Hesus maging tagapagdala ng Salita ng Diyos bilang mga hinirang ng Panginoon na “mamamalakaya ng tao”. Paanyaya ng Iglesya: “With the power of the Holy Spirit, we respond to the call of Jesus with courage and humiility.”

Nawa, bukas-loob nating tanggapin ang hamong maging mga tagapaghatid ng Mabuting Balita matapos matanto ang tunay na kabuluhan ng ating buhay sa Poon. Mabanaag nawa natin ang Diyos sa pang-araw araw nating pamumuhay, magkaroon ng personal na pakikipag-ugayan sa Kanya at lumago sa ating pagninilay sa Kanyang Banal na Salita.

Narito sa wakas ang sikreto ng “makabuluhang buhay” ayon sa Simbahan: “Simply knowing the facts about the Lord is not enough. As our relationship with God deepens, we recognize more and more his love for us,. And the only appropriate response is to love him in return. The Lord in fact gives us a way to show our love for him when he calls us to serve as ‘fishers of men’.”