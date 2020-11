Siklista tadtad ng cactus tinik

Napaliguan ng tinik ang amateur biker na si Diego Moreno matapos masubsob sa isang cactus bed sa gitna ng karera sa Argentina.

Agad namang tinakbo sa ospital ang siklista kaya maagap na natanggal ang mga spikes na kumapit sa katawan niya na lampas sa libong tinik.

Sa kabila ng sinapit ay nagpasalamat pa rin si Moreno dahil may suot itong helmet at glasses kaya hindi nabura ang mukha nito at hindi rin na-damage ang kanyang ulo.

“Thank God I was wearing glasses and a helmet and I didn’t injure my face or head,” saad ni Moreno. (Aivan Episcope)