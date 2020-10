Signal no. 1 tinaas sa Catanduanes

Sinailalim sa Signal No. 1 ang Catanduanes dahil sa bagyong ‘Quinta’, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Base sa weather bulletin ng Pagasa kahapon, posibleng mag-landfall sa Catanduanes sa susunod na mga oras. Kaya naman may tsansang itaas din ang Signal No. 1 sa mga kalapit na lugar tulad ng Albay, Northern Samar, Sorsogon at ilang parte ng Camarines Sur.

Ang TD Quinta ay may lakas ng hangin na 55 kilometers per hour (kph) at pagbugso na umaabot sa 70 kph. (RP)