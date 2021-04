Signal no. 1 dineklara sa paglakas ni ‘Bising’

Lumakas pa ang bagyong ‘Bising’ at kasabay ng pagbago ng direksyon nito ay hindi inaalis ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang posibilidad ng pagtama nito sa lupa.

Sa huling ulat ng Pagasa nitong Sabado, tinaas na ang Storm Signal No 1 sa Sorsogon, Albay; Camarines Sur, Ticao Island, Catanduanes, Northern Samar, Samar; Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Camotes Island, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur

Huling namataan ang mata ng bagyo sa Maasin City, Southern Leyte, taglay nito ang lakas ng hangin 185 kph, bugso na 230kph at kumikilos sa bils na 20kph.

Ayon sa Pagasa sa Linggo ng hapon o gabi inaasahan ang malalakas na pag-ulan na hatid ng bagyong Bising habang pagdating ng Martes, Abril 20, ay tatahakin na nito ang direksyong palabas ng Central Luzon.

“Under these conditions, flooding including flashfloods and rain-induced landslides may occur especially in areas identified in hazard maps as highly or very highly susceptible to these hazards,” babala ng Pagasa. (Tina Mendoza)