Signal mula sa missing sub ng Argentina, nasagap

Nasagap ng Argentine Navy nitong Sabado ang posibleng distress call sa nawawalang submarine na may lulan na 44 crew kung kaya lumaki ang pag-asa na sila ay maisasalba.

Noong Miyerkoles pa walang komunikasyon sa ARA San Juan at dahil dito’y naglunsad ng air and sea search ang Buenos Aires sa tulong ng bansang Brazil, Britain, Chile at Estados Unidos.

Sa kabila ng masamang panahon, sinuyod ng mga barko at aircraft ang search area sa mga nagdaang araw hanggang masagap ang pitong satellite-transmitted signals na posibleng galing sa submarine na nawawala.

Gayonman, kahit nasagap ang mga signal, hindi pa rin magkaroon ng full connection, ayon sa Defense Ministry.

“Right now, we are working to pinpoint the exact location of what is emitting the signals,”paliwanag ng ministry.

Tiniyak naman ni Argentine President Mauricio Macri na gagawin nila ang lahat ng paraan para mahanap ang nawawalang submarine at maisalba ang buhay ng 44 na crew.

“We will do what is necessary to find the submarine as soon as possible.” ayon sa tweet ni Macri.