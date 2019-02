Sige laitin niyo pa: Maymay wagi ang exposure sa Vogue India

Sobra-sobra ang pasasalamat ni Furne One Amato, Pinoy designer na sikat sa Middle East, na na-feature nga ang kanyang mga creation sa Vogue India.

Si Furne nga ang dahilan kung bakit nakarampa si Maymay Entrata sa Dubai kamakailan lang, na pinalakpakan nga ng mga Pilipino. Ang bongga nga naman kasi dahil lumutang ang ganda, husay ni Maymay sa pagrampa.

Pero, mas bumongga nga ang sitwasyon ngayon kay Furne, dahil heto nga at na-feature naman siya sa Vogue India, ha! Mababasa nga sa ilang pahina ng Vogue India ang mga linya tungkol kay Furne na…

“Filipino designer Furne One is considered a pioneer in the region, and his label Amato turned 25 last year. One is known for his love of fantasy, has had names like Beyonce and Katy Perry wearing his creations, and is the favourite couturier of many society women in the Middle East…”

Pero, ang mas nakapagpabongga pa rin talaga ay ang ginamit na photo sa naturang magazine, ha!

Wow, dahil ang picture ni Maymay Entrata na suot ang gown ni Furne One ang ginamit na picture. Kaya super palakpakan ang mga fan.

Imagine, sa dinami-rami nga naman ng mga rumampa na mga super huhusay at sikat na modelo sa fashion show na ‘yon ni Furne, ang photo ni Maymay ang ginamit, ha!

Bongga talaga si Maymay! Na kahit may mga nang-iinsulto sa kanya, patuloy naman siyang itinataas ng sitwasyon.

Jed, BoybandPH sanib-puwersa sa album

Isang bagong album ang handog ni Jed Madela, ang “Superhero” album mula sa Star Music na available na sa iba’t ibang digital platforms — sa iTunes, Amazon, Apple Music, at sa Spotify.

Bahagi ng bagong handog ng “Tawag ng Tanghalan” judge ang mga awiting “Superman,” “Superhero,” “I Got Your Back,” “You Were Mine,” at “Di Matitinag.”

Kasama rin sa kanyang “Superhero” album ang kantang “Be With You Again,” isang collaboration sa grupong BoybandPH.

“Nagkaroon sila ng relationship na hindi nag-work tapos ‘yung isa umaasa pa na magkabalikan,” ani Jed sa kuwento ng “Be With You Again,” ang awitin na ngayon ay bahagi na ng MYX Daily Top 10 (base sa datos noong Pebrero 18).

Naganap ang pinakainaabangang paglulunsad noong Sabado sa Eastwood Open Park kasama ang Six Part Invention at tampok ang guest performers na sina JMKO at Lara at host na si MYX VJ Ai dela Cruz. Pinangunahan ito ng musical director na si Rey Cantong.

Bukod sa bagong album, nakatakda rin ang World Championship of the Performing Arts (WCOPA) hall of famer na umikot sa Pilipinas para sa kanyang 15th anniversary concert tour na inaasahan ding tutungo pati sa US at Canada.