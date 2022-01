Sigaw ni Aiko: Gwyneth bigyan ng leksiyon

Kung ‘nakamamatay’ lang ang mga patutsada sa social media, baka nakaburol na si Poblacion Girl, dahil sa super rami nga ng mga nagpu-post, tweet, ng kanilang mga opinion laban sa kanya.

Ilang araw na ngang trending ang ‘Poblacion Girl’ at ‘Gwyneth Chua’ dahil sa mga naglabasang balita.

At kahit ang mga sikat na artista, hindi nagpaawat sa pagbira kay Chua.

Si Aiko Melendez nga ay pinakita pa ang resulta ng antigen swab test nilang mag-anak para ipakita kung gaano sila karesponsableng nilalang.

Heto nga ang post ni Aiko, na maiintindihan mo naman talaga, dahil nawalan nga siya ng mahal sa buhay, dahil sa virus na ito.

“Poblacion Girl – Happy New Year???

“Today alert 3 tayo uli… Habang ang majority ng tao sinusunod talaga ang lahat ng Protocols. Meron pa din talaga ang iilan na nakakagulat they claim na me connections sa hotel? Government? Parang nakakahiya naman to.

“Kami kasi sa family namen since nawala Daddy Dan Castaneda namen nearly 1 year naging sensitive kami and mindful sa mga taong nakapaligid sa amin. Kasi ang sakit sakit sa puso ang mawalan ng tao na ‘di mo man lang makita. Mayakap or makapagpaalam. Kaya nakaugalian namin ang magpa-test kapag me puntahan kaming intimate dinner or iikot sa community.

“Kasi para sa amin lead by example and also malasakit sa kapwa, and making sure you are negative when you mingle with people.

“For some ikot nang ikot lang, walang pakialam basta makaikot. ‘Wag niyo antayin na lahat ng actions niyo tapos ang balik ang ‘di niyo kakayanin.

“Kami kung naging mindful din ang mga tao sa paligid ng dad ko, He could have been alive till now… So reminder naman sa mga tao pigilin niyo muna ung eagerness nyo gumimik kasi makakaantay naman ‘yan. Tamo tong Poblacion Girl dahil sa kagustuhan mag-party-party tumaas na naman ang me covid.

“Habang kami ang karamihan nagtitiis na ‘di muna makita ang mga kaibigan namen sa labas dahil safety ang hanap at habol namen. Sana naman kapag natapos na ni Poblacion Girl ang quarantine niya sa ibang hotel, eh maturuan ng leksyon at maparusahan kasi dito nanaman iiral ang palakasan sa connections.

“I-prove niyo naman na wala, ganito kasi, ilan pa bang mahal namin ang mawawalan ng buhay dahil sa kapabayaan ng mga tao??? And sana ang moral lesson dito, matuto sumunod sa mga batas…

“Dahil baka paggsing mo ‘di mo kayanin ang parusa ng batas dahil lang sa kagustuhan mo lumabas… Isipin niyo rin ‘yung na kapag nag- lockdown tayo uli? Start from scratch, lahat ng pinagpaguran natin is put to waste.

“Wag na maging matigas ang ulo pls. Maawa na kayo mga pasaway sa ekonomiya natin. Isipin niyo kayong mga ‘Entitled’” kuno kung mapapakain niyo ba ‘yung mga Pilipino na gutom na gutom ngayon?! Isipin niyo rin yung pamilya na nagpipighati sa tuwing me nawawala sa pamilya namen… Pls! Nakikiusap po kami.

Malinaw ang mensahe ni Aiko, di ba? (Dondon Sermino)