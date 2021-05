Sigaw ng mga Pinoy: Catriona kinopya ni Miss Thailand

Si Rabiya Mateo nga raw ang kumumpleto ng kulay ng watawat ng Pilipinas sa Miss Universe.

Sinimulan ni Pia Wurtzbach na kulay blue ang gown. Sinundan ni Catriona Gray na kulay pula ang gown. At si Rabiya nga ngayon na kulay dilaw naman ang suot na gown.

“Our girl literally said, ‘no sun in my natcos? I am the sun,” tweet ni Catriona.

Anyway, kalat na kalat sa Twitter ngayon ang reaksiyon, obserbasyon ng mga Pinoy sa performance ni Miss Thailand Amanda Obdam.

Inakusahan nga nila si Miss Thailand na diumano ay ginaya si Catriona.

“Ginaya niya si Catriona maglakad. Ganiyan si Catriona, eh.

“Di ba, ganiyan na ganiyan, pati tumingin, oh.

“Inaral niya. Aral na aral niya si Catriona. Lahat, tingin, ‘yung hair, yung ulo,” maririnig na boses sa mga video sa Twitter, na sabi-sabi ay kay MJ Lastimosa, Miss Universe Philippines 2014.

Na sinegundahan naman ng mga Pinoy fans, na oo nga raw, kopyang-kopya si Catriona.

Anyway, hindi mo makikita sa IG o Twitter ni MJ ang mga video na sabi-sabi na pag-aari niya, at boses niya.

Well… (Dondon Sermino)