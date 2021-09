Sigaw ng mga netizen: Yen, Paolo dapat iboykot

Ang actress na si Yen Santos at leading lady ni Paolo Contis sa “A Faraway Land” ang nadidiin at tinatawag na diumano’y third party” at rason sa paghihiwalay nga raw nina Paolo Contis at LJ Reyes.

Hindi kita ang mukha, pero hindi nga nakaligtas sa mapagmasid na mata ng mga netizens na pareho raw may tattoo sa kamay si Yen at ‘yung babaeng nakatalikod at naka-hawak sa braso ni Paolo. Halos pareho rin daw ang “bikas” ng babae at ni Yen, huh.

Binasa namin ang mga comments sa Instagram ni Yen na kahit na 2 weeks pa ang last IG post niya, do’n tumatambay ang ilang netizens para mag-post ng messages sa kanya.

Napaisip tuloy kami kung nakaka-apekto ba sa views ng movie nila sa Netflix (na nag-number 1 nga nang ipalabas) dahil sa ilang comment na dapat daw, i-boycott ito at ‘wag panoorin or dahil sa isyu sa kanila, mas marami pa ang nanonood at magkaka-interes na makita ang dalawa.

Ilan sa mga comment sa IG ni Yen, “Ikaw ata ang third party. May nasirang relasyon.”

“Ang ganda ng Faroe Island pero yung story of cheating, Hindi! May nasaktan. And at the same time, masama mag-cheat! Never ka magiging happy pag ganyan.”

“Unfollowed.”

“Ganda ng lugar, panget ng story. Promoting infidelity. Tinotoo tuloy ni @paolo_contis.”

“Kahit hindi na lang sa asawa, kahit awa na lang sa anak. Mahiya ka naman.”

At napakarami pang-ibang comment, ito ay sa kabila ng hindi pa naman kumpirmado na si Yen nga ang girl sa picture at kung totoo nga ang third party at kung si Yen ba yun, pero parang nahatulan na sa mga comment ng netizens ha. (Rose Garcia)