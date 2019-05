Sigaw ng mga kalaban:Kris malapit nang mamatay

By Dondon Sermino

Ayaw tantanan ng mga basher si Kris Aquino, na pati ang kanyang kapayatan ay ginagawang basehan para insultuhin siya.

Sabi nga, ang mga taong walang awa, walang modo, walang respeto, at matindi ang galit sa mga Aquino lang ang puwedeng gumawa noon, na kahit umamin na si Kris na may sakit siya, patuloy pa rin siyang binibira.

“I know what it’s like to have to go on a juice cleanse to lose 10-15 pounds in order to look good for a mo­vie or an endorsement shoot…

“A couple of night backs this CRUEL person @therealandrewe007 left a comment in all caps which said ‘ANG PAYAT PAYAT MO NA MALAPIT KA NA TALAGANG MAMATAY HINDI KA NA AABOT SA 2020 ‘LUPUS QUEEN’.

“I specifically asked @zaloraph to PLEASE make WEAR KRIS accessible to all. Because we women should be measured by so much more than just our weight.

In the same way na pagod na kong mag-explain kung bakit ako pumayat ng ganito, plus size women are also body shamed all the time. So let’s show the bullies & haters WOMEN POWER-#ownyourbody #celebrateyourbeauty,” sabi ni Kris.