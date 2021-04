Sigaw ng ina: Bea tanga sa pag-ibig

Ang daming naaaliw na netizens sa mommy ni Bea Alonzo na si Mary Anne Ranollo na naka-base na ngayon sa bonggang farm ng actress sa Zambales, ang Beati Firma.

Mula pa sa vlog dati ni Bea na nai-feature niya ang mommy niya sa “Jojowain o Totropahin” at sa recent vlog niya ngayon na “Who’s Who?”

Gustong-gusto ng mga netizen ang pagiging honest, prangka pero natural comedienne raw ng ina ng actress.

Sa bagong vlog ni Bea, ang bilis ng sagot ng nanay ni Bea and with all conviction pa sa tanong kung sino raw ang mas tanga sa pag-ibig between Bea and her brother, James.

Sabi ng ina ni Bea na paulit-ulit at may diin, “Sinong mas tanga sa pag-ibig? Dyusko! Si Bea Alonzo! Si Bea Alonzo yun! Guys, si Bea Alonzo!”

Hirit ni Bea sa ina, “Ma, naman!”

Pero diniin pa lalo ng ina niya na, “’Di ba, ang tanga?! Hahaha!”

May dinugtong pa ito tungkol sa katangahan daw ni Bea sa pag-ibig sa tanong kung sino ang mas malihim sa dalawang magkapatid.

Si Bea ang nilublob nito ang mukha sa palanggana at saka walang prenong nag-litanya nang, “especially sa katangahan niya!”

Alam naman sa publiko na ang ilan sa mga past na naging boyfriend ni Bea ay ang namayapa nang si Miko Palanca, Zanjoe Marudo, Gerald Anderson at ngayon nga, sinasabing kulang na lang ay pag-amin mula sa kanila sa pinaniniwalaang present boyfriend niya na si Dominic Roque. (Rose Garcia)