Siga ng Tondo arestado sa inangas na boga

Naglaho ang tapang ng isang umano’y siga na naghamon ng away habang armado ng baril nang dakpin ito ng mga miyembro ng Manila Police District (MPD) sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling-araw.

Kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o IIllegal Possesion of Firearms and Ammunition at Revised Ordinance (RO) 844 o Breach of Peace sa piskalya ng lungsod ang suspek na si Alover Garzola, nasa hustong gulang at taga-Sto. Niño St., sa Tondo, Maynila.

Sa ulalt ni P/Cpl. Richard Panaga, sinakmal ng takot ang mga residente nang magwala ito at maghamon ng away habang nakasukbit ang baril sa kanyang baywang sa Moriones St. bandang alas-3:30 ng madaling-araw.

Sa takot na iputok ito ng suspek at makatama sa kanilang lugar, tumawag ang isang residente sa Asuncion Police Community Precinct (PCP) na agaran namang rumesponde sa nasabing lugar.

Bigla namang tumupi at umamo ang suspek nang makita ang pagdating ng mga pulis. (Juliet de Loza-Cudia)