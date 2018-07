Sidekick nina Dolphy, FPJ  na gusto nang mamatay,  nabigyan ng pag-asa

Mula sa paninirahan sa isang malamok at sira-sirang garahe, handa na ang dating child actor at komedyanteng si Hernando ‘Boy’ Alano na buksan ang bagong kabanata ng buhay sa tulong ng programang Mission Possible sa ABS-CBN.

Dating sidekick sa mga bigating artista tulad nina Dolphy, Fernando Poe, Jr., at German Moreno si Boy, na naging usap-usapan muli nang kumalat ang isang post sa Facebook tungkol sa kanyang kawa­wang kalagayan.

Sa pangunguna ni Julius Babao, naha­nap si Boy sa Sampaloc, Manila, kung saan umaasa lamang siya sa mga kaibigan para sa pangkain sa araw-araw. Kuwento niya, nagpasya siyang mamuhay mag-isa nang hindi maging pabigat sa pamilya dahil sa kanyang problema sa pag-iinom.

Sa alkohol kasi siya bumaling nang tumamlay ang karera, at ito ang naging dahilan ng pagkasira ng pamilya.

Walang naipon at naipundar sa edad na 77, inamin niyang nais na lang niyang lumisan sa mundo.

“Ayoko nang humaba pa buhay ko, gusto ko nang manahimik. Tuwing umaga sinasabi ko Lord, handa na po akong kunin Ninyo. Ayoko na ang takbo ng buhay ko.”

Sa dalawang episode ng Mission Possible nitong Hunyo nakita kung paano tinulu­ngang makabangon si Boy ng programa, simula sa pag-aayos ng kanyang samaan ng loob sa mga anak. Pinatingin din siya sa eksperto, binili ng gamit, at sinamahan sa Department of Social Welfare and Deve­lopment at Mowelfund, Inc., na samahan ng mga manggagawa sa pelikula, upang makakuha ng karagdagang suporta.

Sa pagpapatawad ng mga anak, at pagmamahal at suporta ng luma at bagong mga kaibigan, naniniwala siyang kaya pa niya magbagong buhay sa kanyang edad.

“Ang masasabi ko, napakamatulungin nila at nagpapasalamat ako na maski ganito ako, natulungan nila ako. Hindi ko sukat aka­lain na mahal niyo din pala ako kaya tinutulungan niyo ako ng ganito. Siguro kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magbabago,” sabi pa niya.

Tutukan ang kuwento ng malasakit at pag-asa sa Mission Possible tuwing Lunes, 9:30 pm sa ABS-CBN.