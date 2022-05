SIBOL gold sa Esports

KINUMPLETO ng SIBOL women’s Wild Rift national squad ang pambihirang 3-0 na pagwalis sa Singapore upang makuha ang unang ginto para sa koponan sa 31st Southeast Asian Games sa National Convention Center sa Hanoi, Vietnam.

Hindi napigilan ang mabilis at magandang panimula ng grupo nina GrindSky Esports’ Charize “Yugen” Doble, Christine “Rayray” Natividad, Rose Anne “Hell Girl” Robles, April “Aeae” Valiente, Angel “Angelailaila” Lozada at Giana “Jeeya” Llanes sa Game 1 nang tapusin nila ito ng 15 minuto na sinundan ng dominasyon sa Game 2 at tinapos ng matinding bakbakan sa Game 3 para sa unang ginto ng SIBOL sa bagong edisyon.

“Sobrang na-relived kami na nanalo rin kami ng medalya sa wakas, at gold pa. Ilang araw na rin kaming lumalaban pero wala pa kaming medalyang naiaambag kaya medyo na-aano ako sa ibang sports kasi may naibigay na sila,” pahayag ni Philippine Esports Organization (PeSO) secretary-general Joebert Yu sa panayam ng Abanta Sports sa telepono.

Nabigo ang national SIBOL team na makakuha ng medalya sa nagdaang apat na events na kinabibilangan ng FIFA 4, Free Fire, PUBG Mobile Solo at Wild Drift men’s division, habang inaasan naman ng malaki ang Mobile Legends: Bang Bang na kinakatawan ng 2022 M3 World Champions na Blacklist International, na kasalukuyang pasok na sa semifinals.

Nakatakda ring sumabak ang apat pang events na PUBG Mobile team event, Arena of valor at League of Legends PC at Crossfire PC. (Gerard Arce)