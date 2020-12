Sibakan sa PhilHealth ilalarga ulit

Inaasahang magkakaroon muli ng sibakan sa hanay ng mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) bilang bahagi ng pagpapatuloy ng paglillinis sa ahensiya.

Sa regular na mensahe sa bayan, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kinukumpleto na lamang ng Task Force ang imbestigasyon para mailarga ang sibakan.

Marami na aniya siyang natanggal na mga opisyal at kawani ng PhilHealth at magtutuloy-tuloy ang paglilinis hanggang sa matiyak na nawala na ang mga gumagawa ng katiwalian.

“Sa PhilHealth, there will be another round of dismissal. Kinukumpleto lang nila yung investigation. Marami na ho akong nasibak,” anang Pangulo.

Sa ibang ahensiya tulad ng Bureau of Customs, sinabi ni Pangulong Duterte na umabot na sa 72 ang mga nasibak.

Sa Bureau of Immigration naman, sinabi ng Presidente na umabot na sa 62 ang mga sinibak at mauubusan na ng trabahante dahil ayaw magpaawat aniya sa paggawa ng katiwalian.

Ang mga sinibak na tauhan at opisyal ng BI ay sangkot umano sa “Pastillas scam” sa mga paliparan sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) kung saan pinapapasok sa bansa ang mga Chinese kahit walang kaukulang dokumento kapalit ang malaking halaga.(Aileen Taliping)