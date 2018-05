Sibak, sibak, sibak sa mga kurap

Bago po ang lahat, nais ko pong i-welcome ang ating mga mambabasa sa aking kauna-unahang column sa Abante. Maraming salamat po sa paglalaan ng panahon upang basahin ito.

Dito ay ating tatala­kayin ang mga makabuluhang balita at pananaw mula sa Palasyo. Hangad po natin ay makapagbigay liwanag tayo sa iba’t ibang isyung kinakaharap ng ating bansa at gobyerno.

Nasa ikalawang taon na ng paninilbihan sa taumbayan ang ating administrasyon. Ating nakita ang dedikasyon ng ating mahal na Pa­ngulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang katungkulan.

Ating nararamdaman ang tapang at malasakit ng ating Pangulo. Saksi tayo sa kanyang seryosong laban sa katiwalian sa pamahalaan.

Kamakailan lamang ay inanunsiyo natin sa press briefing dito sa Palasyo ang utos ni Pangulong Duterte na sibakin agad sa puwesto ang isang Asec Department of Transportation (DOTr). Ito ay dahil sa diumano’y pakikipagtransaksiyon niya sa isa sa mga kamag-anak ng Presidente.

Hindi na bago sa atin ang mahigpit na bilin ng Pangulo. Iwasan ang pakikipag-usap sa kahit sino niyang kamag-anak. Lalo na roon sa mga may mga nais hilingin na pabor o appointment sa gobyerno.

Ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak ay sapat na para masibak sa puwesto.

Dagdag pa ang babala ng Pangulo tungkol sa isa pang alleged fixer sa judiciary. Ayon sa Presidente, ginagamit ng fixer na ito ang kanyang pa­ngalan upang maimplu­wensiyahan ang mga kaso. Napag-alaman na ang alleged fixer ay asawa ng isang ex-wife ng anak ng Pangulo na siyang ginagamit din ang pangalan ng apo ng Presidente.

At nito lamang ay ipinag-utos din ng ating Pangulo na magbitiw ang isang Asec ng Department of Justice (DOJ) at isang Asec ng Department of Public Works and Highways (DPWH), gawa rin ng kanilang pagkakasangkot sa korapsiyon sa kanya-kanyang mga tanggapan at proyekto.

Kaya aking uulitin, lalong-lalo na sa aking mga kapwang naninilbihan sa gobyerno, alam ng Presidente ang ating mga kilos. Alam niya ang ating mga gawain. At hindi niya kukunsintihin ang ano mang uri ng anomalya.

Sa mga kurakot diyan, making na kayo, wala kayong paglalagyan sa administrasyong ito. Seryoso ang ating Pa­ngulo sa kampanya laban sa korapsiyon.

Let us help our President fight corruption! Dahil sa huli, ito rin naman ay para sa ikauunlad ng ating bansa.

Muli, maraming sa­lamat sa inyong inilaan na oras sa aking column. Patuloy ninyo po akong susubaybayan sa Okay ka, Harry.