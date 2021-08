Sibak, bawi passport sa mamemeke ng bakuna card

Nagbabala ang Bureau of Quarantine (BOQ) na mananagot ang sinumang magbibigay ng pekeng dokumento para makakuha ng yellow card o International Certificate of Vaccination and Prophylaxis (ICVP).

Ayon kay BOQ Depu­ty Director Dr. Roberto Salvador, siniguro nilang sasalain maigi ang mga mag-a-apply ng yellow card para maiwasan ang pagbibigay ng pekeng dokumento.

“Puwede ma-revoke ang passport or matanggal sa trabaho,” ayon sa panayam kay Salvador.

Una nang inanunsiyo ng BOQ na nagkaroon ng demand para sa yellow card o ICVP na kailangan ng ahensiya upang malaman kung bakunado na ang aplikante dahil ito umano ang kailangan sakaling lalabas ng bansa ang aplikante.

Nabatid na kaya dumami ang nangangaila­ngan ng yellow cards dahil isiniwalat ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na karamihan ng bakunadong turista o OFW ay hindi tinatanggap ang vaccine certificates sa Hong Kong.

Matatandaang nagsagawa ng International Certification of Vaccination o Prophylaxis card ang BOQ noong Agosto 12, kasabay ng pagtitiyak ng Department of Health (DOH) na gagawin ng BOQ at DICT na magkaroon ng digitized vaccination card na matatapos hanggang Setyembre. (Vick Aquino)