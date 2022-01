Siargao architect sumaklolo sa mga binagyo

Maraming gusali at bahay ang pinadapa ng paghagupit ng bagyong ‘Odette’ sa mga bahagi ng Visayas at Mindanao nitong Disyembre, kung saan kabilang sa mga matinding binayo ang isla ng Siargao.

Kaya naman umaksiyon na si Architect Tamara Juco, 24, na naninirahan sa Siargao mula pa noong 2020: nagpasya siyang ilibre ang konsultasyon sa kanya at iba pa niyang mga serbisyo para sa mga taga-Siargao.

“Consultation is free for small businesses. I will not do mark-ups for the materials and labor. I’ll share my workers skills to help (let’s help them too to have work since they’re affected),” punto pa ni Tamara sa isang Facebook post.

Sinimulan din niya ang isang donation drive para maipatayong muli ang mga bahay ng mga mga kaibigan at trabahador niya, maging ng mga local surfer sa isla.

Nanawagan si Tamara sa kanyang kapwa arkitekto, mga inhinyero at mga contractor ng donasyon para sa supplies, kabilang ang yero, pako, 3/4 plywoods, pintura, THHN wires, switches, at solar lights.

Sinabi ng arkitekto na ang pagsasaayos­ sa mga bahay at iba pang gusali ay sisimulan ngayong Enero 2022. (Kiko Cueto/­Riley Cea)