Siakam, Raptors humirit

BAGO ang Game 4 ng 76th NBA 2021-22 East first-round playoff series ng Toronto at Philadelphia nitong Linggo, inihayag ng NBA na si Raptors forward Scottie Barnes ang Rookie of the Year.

Nilista ni Pascal Siakam ang 15 sa kanyang 34 points sa fourth quarter, nagdagdag si Gary Trent ng 24 at binambo ng Toronto ang 76ers 110-102.

Iwas sa sweep ang Raptors, susubukang dumalawa sa Game 5 sa Martes (araw sa Manila) sa Toronto.

Nag-start si Sixers forward Joel Embiid kahit may thumb injury at naka-brace.

“It’s painful,” ani Embiid sa injury na nakuha noong Game 3. “In basketball you need to use your hand a lot.”

Madalas napapangiwi sa sakit si Embiid, tumapos ng 21 points mula 7 of 16 shooting.

May 22 pts. si James Harden sa Sixers.

Naka-13 pts. si Thaddeus Young sa Raptors, off the bench nagsumite si Barnes ng 6 points, 11 rebounds.

Tinalo ni No. 4 pick Barnes sa botohan sina No. 3 selection Evan Mobley ng Cleveland at top pick Cade Cunningham ng Detroit. (Vladi Eduarte)