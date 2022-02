Si Ping lang presidente ko – Sotto

“Hindi ko iniisip ‘yan.”

Ito ang mariing sinabi ni Senate President Tito Sotto nang tanungin tungkol sa posibleng ‘projected tandem’ niya kay presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. sakaling palarin silang dalawa sa nalalapit na halalan.

Iginiit ni Sotto na nakatutok siya sa pangangampanya sa kanyang ka-tandem at presidential aspirant, Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson.

“I have not given it a thought. In my sphere we are working on the presidency of Sen. Ping Lacson,” ani Sotto sa CNN Philippines Vice Presidential Debates, nang tanungin sa posibilidad na siya ay manalo at si Marcos.

Sinabi rin ni Sotto na sakaling mahalal sila ni Lacson, gagamitin nila ang kanilang walong dekada sa serbisyo publiko para harapin ang mga samu’t saring problema sa bansa.

Sa kabilang banda, pinabulaanan din ni Lacson ang mga ispekulasyon ng posibleng tandem niya kay Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio – at iginiit na si Sotto ang kanyang pipiliing makasama sa kampanya hanggang dulo. (Dindo Matining)