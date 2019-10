Si Nene at ang icc

Nakikiramay ako sa pamilya ni dating Senador Aquilino ‘Nene’ Pimentel.

Naging bahagi siya ng personal at propes­yonal na buhay ko. Sinuportahan ko ang kanyang kandidatura bilang bise presidente ni Senate President Jovito Salonga noong 1992. Hindi ko inin­dang matulog sa semento makasama lamang ako sa kanyang kampanya. Silang dalawa ang kinikilala kong halimbawa ng mabuting uri ng politiko: Nasyonalista, wasto at totoo, kata­lista sa buhay ng mga taong pinagsilbihan nila, at pinahalagahan ng kanilang mga kababayan ang kakayahan nilang mamuno.

Ako ang kinuha niyang abogado sa kasong isinampa niya laban sa executive secretary noong hindi pinahintulutan ni Gloria Macapagal-Arroyo na maidulog sa Senado ang Rome Statute ng International Criminal Court (ICC) na nalagdaan na ni Joseph Estrada. Nagpaliwanag at nagpakita kami ni Senator Pimentel ng katibayan na inuulit lang naman ng ICC ang mga karaniwang batas na nagpapataw ng parusa sa war crimes at iba pang mga malulubhang krimen laban sa internasyonal na pamayanan kaya ministerial ang gagawing pagsusumite nito sa Senado.

Hindi ko inakala na makalipas ang sampung taon, malalagay ako sa sitwasyon kung saan ipagtatanggol ko ang kasalungat ng prinsipyo na aking unang pinanindigan. Sumang-ayon ako sa desisyon ni Presidente Duterte na bawiin ng Pilipinas ang pagiging kasapi nito sa ICC. Pinakamalungkot iyon sa lahat ng mga pagpapasyang ginawa ko. Ako ay masigasig na nanguna na isulong ang ating pagi­ging kasapi ng ICC. Na­ngampanya ako nang todo para sa unibersal na pagpapatibay ng Rome Statute sa Asya.

Pero bakit ako sumang-ayon kay Presidente Duterte? Simple. Nang ipahayag sa publiko ng prosecutor ng korte na siya ay nagsasagawa ng paunang pagsusuri ukol sa Trillianes et al communications, na maling inilarawan ng media na ‘complaint’, ipinahiwatig niya na kinikilala ng kanyang tanggapan ang reklamo laban sa Presidente. Iyon ay nangahulugan na hindi niya naintindihan ang mismong dahilan kung bakit nagdesisyon tayo na maging kasapi ng ICC.

Ang ibig sabihin ng complementarity ay pagkakasundo at pagsusuporta. Hindi puwedeng mangibabaw at palitan ng ICC ang judicial functions ng mga hukom ng mga kasapi nito maliban na lamang kung napatunayan na, na ayaw o walang kakayahan ang mga hukuman ng estado na magpatupad ng sarili nilang batas. Isang halimbawa ay ang kaso ng Sudan kung saan hindi gumagana ang mga korte.

Mayroon tayong domestic statute at International Humanitarian Law na nagpapataw ng parusa sa parehong klase ng krimen na sinusuri ng ICC. Dalawang presidente na ng Pilipinas ang nabilanggo kaagad pagkatapos ng kanilang mga termino. Ibig sabihin, may kakayahan at kapasyahan ang mga hukom sa Pilipinas na ipatupad ang batas kahit na da­ting presidente pa ang nasasangkot.

Mahalaga na bigyang-diin na tama ang panga­ngatwiran ni Presidente Duterte na dahil penal in nature ang Rome Statute ng ICC, wala itong bisa sa Pilipinas dahil hindi ito nalathala sa Official Gazette. Ang paglalathala ay isang requirement sa due process tulad ng hatol sa kaso ni Tanada vs Executive Secretary. Nagpasya ang Korte Suprema na lahat ng presidential dec­rees na ginawa noong Martial Law ay null and void ab initio. Totoong hindi maaaring gami­ting batayan ang batas ng isang estado para talikuran ang panuntunan ng ICC, ngunit ito mismo ang nagdidikta na ang lahat ng aspeto ng jurisdiction ng korte ay dapat pagtuunan ng pansin ng mga kasapi nito. Sa mada­ling salita, kung may kaso man na isinampa laban kay Presidente Duterte sa ICC (na malayo naman sa maaaring mangyari), ang Philippine National Police (PNP) pa rin ang kailangang mag-serve ng warrant of arrest at ang Department of Justice (DOJ) pa rin ang kaila­ngang mangalap ng mga katibayan laban sa kanya. Ang problema ay ito. Hindi puwedeng makipagtulungan ang PNP at DOJ sa paglilitis ng ICC dahil hindi nga ito ayon sa paraang pinapayagan ng konstitusyon ng Pilipinas.

Dapat ay naging mai­ngat ang ICC prosecutor sa kanyang mga paha­yag. Hindi pa naman ‘complaints’ ang kaso ukol sa Trillanes and Sabio communications. Hindi pa naman pormal na usapin sa ICC ang naunang im­bestigayon. Dapat ay naisip niya na ang pagbibitiw niya ng mga salita sa publiko tungkol sa isang kasong hindi pa tapos ay katumbas at nagbibigay daan sa political assassination.

Nawalan ng masigasig na supporter ang ICC sa kanyang kampanya para sa malawakang pagpapatupad ng Rome Statute sa Asya nang tumiwalag ang Pilipinas bilang kasapi nito. Ang malungkot na katapusan ng relasyon na ito ay resulta ng matapang ngunit iresponsableng pahayag ng sarili niyang prosecutor.