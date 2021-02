Si Mariel ba? Ivana sinugod, tinalakan ng TV host

Ang bongga na naman ng bagong YouTube content ni Ivana Alawi, ang ‘Sagot o Lagot’ *Grabe ‘yung tanong*, kung saan ay kasama niya ang kapatid niyang lalake na si Hash.

Ito `yung challenge na may mga hinandang ‘drink’ tulad ng toyo, sili, liver, at kung ano-ano pa, na kapag hindi mo nasagot ang tanong, kailangan mong lagukin, kainin ito.

At ang isa sa pinaka-bongga, kontrobersiyal na tanong ay, ‘Ivana may artista ka na bang nakaaway?’

Sa simula, akala ko ay mas bet ni Ivana na uminom na lang ng toyo, kesa sagutin ang tanong. Pero, hayun nga at sagot ang pinili niya.

“Wala akong nakaaway, pero may nang-away sa akin. Pero ako never akong nakipag-away sa kahit na sinong artista. Kasi kailangan mo iresepeto, makisama sa showbiz world.

“Nag-start pa lang kasi ako ako noon sa ABS-CBN, nagti-taping, nandun ako sa ‘Sino ang Maysala?’ tapos nagkaroon ako ng guesting. Nakaupo ako sa dressing room, marami kami doon. Sama-sama kami.

“Tapos ‘yung kasama kong P.A., lumabas siya, kasi hindi na siya kasya sa dressing room. Eh kailangan lagi siya malapit sa akin, kasi siyempre pag may kailangan ako, like magbibihis, di ba?

“Tapos lumabas siya, eh may upuan sa labas (katapat ng isa pang dressing room), nagpaalam naman siya sa tao sa loob, kung puwede makiupo. Sabi nung tao sa loob, oo naman, upo ka lang. Naghihintay lang siya doon.

“Tapos hindi pa kami nagsisimula, naghihintay lang kami doon. Biglang may sumugod na batikang host, lagi ko siyang pinapanood noong bata ako, idol na idol ko siya, kaya napangiti ako.

“Pero, pinagsisigawan niya ako sa loob ng dressing room, sa harap ng ibang artista. Sabi niya, ‘You, why are you in my dressing room? Bawal pumasok sa dressing room ko. Bastos!’

“Ang dami niyang sinabi. Naalala ko ang reaksiyon ko, sorry ako nang sorry. Sobrang naano ako sa kanya, napahiya ako sa harap ng ibang mga artista.

“Hiyang-hiya ako noon, tapos umiyak ako, tumawag ako kay mama. Kasi wala naman akong ginawang mali. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ako ang pinuntahan at pinagsisigawan sa harap ng ibang artista.

“Pero siyempre, you still have to show some respect, pero sana kinausap na lang niya ako na, “Uy Ivana, alam kong bago ka sa ganito, pero bawal `yung ganun.’ Mas maa-appreciate ko `yung ganun. Tapos sigawan mo ako na tayo lang dalawa.

“Yun ang hindi ko talaga malimutan!” kuwento ni Ivana.

‘Ano pangalan?’ tanong ni Hash.

“Wag na!” iwas ni Ivana.

“Pero ano, ha, wala na akong hard feelings sa kanya, naka-move on na ako.”

Pero humirit ang mga tao sa paligid nila na magbigay siya ng letter.

“Hahahaha, letter ‘M’! Host ng ABS-CBN!” sabi ni Ivana.

Anyway, sa comment section ng YouTube channel ni Ivana, mababasa na karamihan sa hula ay si Mariel Rodriguez Padilla.

Well… (Dondon Sermino)