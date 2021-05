Ang pagmamahal ng isang ina ay busilak at walang kondisyon. At sa sobra-sobrang pagmamahal para sa buong pamilya, lalung-lalo na sa mga bata, madalas ngang nakakalimutan o napapagpaliban ang pangangalaga sa sarili.

Dahil bukas ay araw nating mga mama, gusto kong ipaalala sa bawat isa sa atin na hindi porke’t nanay na tayo ay wala tayong karapatang magpahinga. Hindi ibig sabihin na minsang piliin nating ang ating sarili ay hindi na tayo mabuting ina. Mahalagang alagaan ang ating pangangatawan para mas maalagaan pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Let’s pamper ourselves!

Kaya naman, ngayong araw, si mama naman ang alagaan! Ibahahagi ko sa inyo ang mga bagay na dapat tandaan para mapanatili ang ating ganda at ang ating malusog na pangagatawan.

1. Mag-face mask, face shield, at patuloy na sundin ang health protocols kada lalabas ng bahay. Maligo rin pag-uwi at magdisinfect ng mga gamit. Galing man tayo sa palengke o trabaho, mahalagang hindi makalimot sa minimum health standards para maproteksyunan din ang ating pamilya mula sa COVID-19. Mahirap at magastos ang magkasakit.

2. Tubig is life. Maaaring mabuhay ang tao ng ilang linggo nang walang pagkain, pero nasa tatlong araw lamang ang kaya nating itagal kung tubig ang mawawala sa ating sistema. Uminom nang nasa 8-12 na baso ng tubig kada araw.

3. Balanced diet. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute (FNRI), ang isang masustansiyang plato ay naglalaman ng 33% na kanin, 33% na gulay, 17% na karne at 17% na prutas. Ginawa rin ng FNRI ang Pinggang Pinoy na nagsisilbing gabay kung anong uri at dami ng pagkain ang dapat nasa pinggan ng isang tao base sa kanyang edad. Hindi lang ito makatutulong pampalakas-resistensya kundi pampaganda pa ng awra.

4. Practice personal hygiene. Ugaliing maligo at manatiling malinis. Magsipilyo, maghilamos, magsuklay, at itali ang buhok kung kinakailangan. Lalo na ngayong may pandemya, importante ang good hygiene upang hindi tayo kapitan ng sakit

5. Magkaroon ng makabuluhang libangan. Ito ang magsisilbing stress-reliever natin. Pagluluto man ito, pananahi, pagsasayaw, pag-awit, o kabilang sa grupo ng mga halama-mama at mga plantita na nahihilig sa paghahalaman, ang mahalaga ay nae-enjoy nating gawin ito. Pampa-happy at iwas-wrinkles na rin dulot ng kunsumisyon.

6. Stay in love. Kay mister man, o sa inyong partner, lalo’t higit sa ating mga anak, ang kanilang pagmamahal sa atin ang dahilan kung bakit pakiramdam natin na tayo na ang pinakamagandang tao sa buong mundo.

Ang mga tips ko ay para sa kung ano lamang ang nakikita ng mata. Pero ang tunay na kagandahan ng isang ina ay walang hanggan. Nag-uugat ito sa ating wagas na pagmamahal na kailanman ay hindi maglalaho. Wala nang mas gaganda pa sa pag-ibig ni nanay na walang kapantay.

Maligayang araw ng mga ina sa ating lahat!