Sino ang nagsasabi ng totoo, si PDU30 o mga alipores nito?

Sa harapan ng pagtitipon ng mga lokal na opisyal noong nakaraang linggo, ibinunyag ng Presidente na minamatyagan ng mga Amerikano ang lahat ng kanyang galaw. Plano siyang ipapatay ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos.

Pagdating sa mga ‘intelligence report’ si PDU30 ang nakakaalam ng lahat. Ang Office of the President ay may ‘access’ sa lahat ng ‘report’ ng ‘intelligence community’ mula sa National Intelligence Coordinating Agency (NICA), Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines (ISAFP), maliban pa sa ‘intelligence unit’ ng Philippine Air Force, Army at Navy. Nariyan din ang Directorate for Intelligence ng PNP at mga ‘unit’ ng iba pang ahensiya ng gobyerno.

Malamang si PDU30 ay nakakatanggap din ng impormasyon sa ‘foreign intelligence community’ kaya’t, kung personal na seguridad lang pag-uusapan may sapat na batayan ang pahayag ng Presidente.

***

Hindi nakapagtataka ang tugon ni Presidential Spokesman Harry Roque na kontra sa pahayag ng PDU30. Marahil ang lebel ng ‘security clearance’ ni Roque pagdating sa ‘access ‘ sa mga ‘intelligence information’ ay limitado. Pagdating kasi sa ‘intelligence information’ may tinatawag na ‘need to know basis only’ at marahil kasama sa ka­tegoryang ito si Roque. Kung anong impormasyon mayroon, ‘yon lang ang puwedeng ibuga ng kalihim.

Kaya lang hindi maganda sa mata ng publiko na kinokontra ng ‘alipores’ ang pahayag ng amo. Hindi tuloy maiwasang magtanong, sino ba ang nagsasabi ng totoo si Duterte o si Roque? Si Harry o si Rody?

***

Kung may direktang nagbabanta sa buhay ni PDU30 ito ay magmumula mismo sa New People’s Army (NPA) at hindi sa CIA. Ayon naman ito pagtaya ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde.

Simula nang maitatag ang CPP-NPA, ang grupong ito ay banta na sa buhay at kaligtasan ng lahat na naging Presidente ng Pilipinas – mula kay dating Pangulong Ferdinand Marcos hanggang kay PDU30.

PDU30, tutal binanggit mo na rin lamang ang CIA, maraming galamay ito. Ang mga ‘mole’ nito ay nagkalat sa lahat ng gobyerno sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, maari silang heneral, sundalo, pulis, kusinero o hardinero. Hindi lang siya tipikal na puti na napapanood sa Holywood movie. Naipuwesto siya mahahalagang puwesto ng gobyerno. Ang ilan marahil ay nasa Kongreso, militar at maa­ring nasa Palasyo.