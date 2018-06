Si Emilio Jacinto at ang kahulugan ng ‘kalayaan’

‘Timawa’ ang terminong Filipino ngayon para sa matakaw, palamunin, patay-gutom, hampas-lupa (strikeland), at mahirap pa sa daga. Ngunit alam niyo ba na termino ito ng ating mga ninuno para sa malayang tao at pag­laya—pagkatimawa. Subalit nang dumating ang mga Espanyol, ang mga timawa ay naging ‘indio’ at naalipin kaya unti-unting nawala ang tunay na kahulugan nito sa mga tao.

Ang salita palang ‘kalayaan’ ay bagong salita ngunit saan kaya ito nanggaling? Ayon kay Dr. Reynaldo Ileto, maaaring nanggaling ito sa ‘layaw’ o nabubuhay na kompor­table. Ngunit mayroon itong negatibong konotas­yon, ‘laki sa layaw’. Gayundin, niliwanag sa papel na ‘Ang Katimawaan at Pinagmulan ng Salitang Kalayaan’, ipinaliwanag ni Dr. Nancy Kimuell-Gabriel na ang laya at layaw ay sabay na umiral ayon sa mga lumang literatura, baka maaari pa, magkaugnay ang salitang laya sa Malay na ‘raya’ na ma­lakas at makapangyarihan.

Anuman, ang unang­ tahasang gumamit ng salitang ‘kalayaan’ ay ang paring taga-Bulakan, Bulacan na si Padre Mariano Sevilla nang isalin niya ang isang Italyanong debos­yon na ‘Flores de Maria o Mariquit na Bulaclac’, na batayan ng Flores de Mayo. Isinalin niya ang salitang ‘liberta’ bilang ‘calaya-an’. Hindi nakapagtataka na isa pang taga-Bulakan, Bulacan, si Marcelo H. del Pilar ay isasalin ang salitang ‘libertad’ sa sanaysay ni Rizal na ‘Pag-ibig sa Tinubuang Lupa’ sa kanyang Diariong Tagalog bilang ‘kalayahan’.

Sa sobrang bago ng salitang ito sa mga tao noon, maging si Rizal mismo ay nagpahayag na hindi siya pamilyar dito sa isang sulat sa kanyang Kuya Paciano dahil hindi niya matagpuan sa ‘Florante at Laura’ ang salitang ito (ang sulat na ito ang nagpapakita na paanong isinulat ni Rizal sa edad na walo ang tulang ‘Sa Aking mga Kabata’ kung ito ay dalawang beses gumamit ng salitang kalayaan).

Kaya kung tutuusin, ang lubos na magpapalaganap ng salitang ito ay ang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Gagawin nilang pa­ngalan ito ng kanilang pahayagan. At sa pahayagang iyon, sa pagkakasalin ni Virgilio Almario, ay gumawa ng depinisyon si Jacinto sa kung ano ang Kalayaan: “Ako ay ang Simula ng mga bagay na higit na dakila, higit na maganda at higit na kapuri-puri, mara­ngal at iniingatan, na maaaring matamo ng sangkatauhan. Nang dahil sa akin ay nalag­lag ang mga ulong may korona; nang dahil sa akin ay nawasak ang mga trono at napalitan at nadurog ang mga koronang ginto; Nang dahil sa adhikain ko’y napagkakaisa ang mga tao at kinalilimutan ng bawat isa ang pansariling pakinabang at walang nakikita kundi ang higit na kabutihan ng lahat. Ang pangalan ko ay Kalayaan.”

Hindi lamang politikal na karapatan na ibi­nibigay ng estado ang kalayaan, ito ay ang estado kung saan ang bawat Filipino ay may mabuting loob para sa kanyang kapatid.

Maligayang Araw ng Kalayaan, bayan!