Si Dulce sa Kasaysayang Pilipino

​Ang mga historian, hindi lang nakikita ang mga tao o pangyayari sa nakaraan bilang indibiduwal na kuwento, bahagi sila ng mas malaking pattern na umuulit-ulit sa pag-agos ng panahon. Ang lahat ay may papel na ginagampanan sa nagpapatuloy na kasaysayan, kultura at kaisipan upang maipasa ang mga ito sa susunod na henerasyon.

​Halimbawa, bakit ba mahilig sa videoke ang mga Pilipino? Ito ay dahil ang mga sinaunang babaylanes ay ikinukuwento ang mga epiko at mga pasalitang tradisyon sa pamamagitan ng chanting o pag-awit. Sa pag-awit na ito, ipinagkakaisa ng babaylan ang diwa ng bayan at nadarama nilang iisa ang kanilang pinanggalingan at iisa ang kanilang kuwento. At iyan ang sinaunang uri ng kasaysayan bilang mga salaysay na may saysay na nagkakaisa sa mga nakikinig. Ayon kay Zeus Salazar, tinanggap natin ang Islam dahil inaawit ang Quaran, at ang pag-awit ng epiko ay naging pag-awit ng Pasyon ni Kristo.

​Sa ganitong pananaw, maaaring tingnan ang papel ni Dulce sa kasaysayan, hindi lamang ng music industry, kundi sa kasaysayan ng Bansang Pilipinas.

​Kausap ko ang nanay kong si Vilma sa hapag kainan at ikinuwento niya sa akin noong isang araw kung papaanong si Maria Teresa Llamedo ay nagwagi sa Tawag ng Tanghalan sa edad na 13. Pero lalong naging popular si Dulce nang awitin niya ang “Ako ang Nasawi—Ako ang Nagwagi” sa pinakasikat na patimpalak noon sa paggawa ng kanta, ang Ikalawang Metropolitan Manila Popular Music Festival o Metropop noong 1979. Naging dangal ng bayan bilang Asia’s Diva of Song nang manalo sa isang patimpalak laban sa 10 iba pang bansang Asyano.

​Siya rin ang nagdala sa kundiman at mga kantang Bisaya sa modernong tagapakinig, at ito ang ambag niya sa pagpapaunlad ng kulturang Pilipino. At tulad ng babaylan, hindi ba ang beryson niya ng “Maalaala Mo Kaya” ang soundtrack ng pagkukuwento ni Ate Charo ng mga makabagong epiko ng ating panahon sa MMK sa matagal na panahon.

​Nakilala ni Dulce ang Mahal na Panginoon at nagsimulang muling awitin ang kanyang mga sikat na awitin na may bagong mensahe ng pagdakila kay Hesus.

​At sinong mag-aakala na patuloy na pinapahalagahan ng bagong henerasyon si Dulce dahil sa pagiging Hurado niya sa Showtime kasama ni Valera, sa ikalimang dekada ng kanyang karera? Testamento ito sa pasasalamat ng bayan sa kanyang talentong inalay ng walang pag-iimbot sa ordinaryong Pilipino.