Si Dominic ba ‘yan? Bea type isama ang jowa sa Prague

Miss na miss na ni Bea Alonzo ang pagta-travel. Oo nga naman, ito na ang pinakamahabang panahon na nakulong siya sa Pilipinas, o sa bahay rin, dahil sa pandemic.

Ang mga artista, sanay na sanay na lumilipad halos linggo-linggo, lalo na kapag maraming offer na show, o shooting abroad, at siyempre shopping at bakasyon.

Kaya sa bagong vlog ni Bea, inisa-isa niya ang mga bansa na gusto niyang balikan, mga napuntahan niya, at nagbigay ng marka sa kanyang pagkatao.

Kasama nga ang Paris sa gusto niyang balikan, at naiyak nga raw siya noong una niyang makita ang Eiffel Tower, dahil nakikita lang daw niya ito sa pelikula noon, kaya noong nakaharap na niya ito, naiyak talaga siya.

Siyempre, memorable rin ang Notre Dame sa kanya, at dasal nga raw siya nang dasal doon, at feeling niya nasagot agad ang mga dasal niya.

“Noong nagkaroon ng sunog sa Notre Dame, I felt really bad!” sey niya, na siyempre pa ay bet din niya ang Paris sa pagsa-shopping.

Target din talaga niyang balikan ang Dubai, dahil may nakakalokang karanasan daw siya roon. Mabuti na lang daw at kasama si John Lloyd Cruz na nagsalba sa kanya.

“Ang babait ng mga Filipino roon. Sarap ng food nila,” sabi niya na inisa-isa nga ang mga magagandang lugar na dinalaw niya roon.

“May show kami with The Champions. Siyempre na-jetlagged ako. Tired. Natulog lang ako sa hotel, at sumama naman ang mama ko sa tour.

“That time wala pa akong credit card. When my Mom arrived, ang dami niyang dalang alahas para sa akin. Meron din siya for my brother, at lola ko.

“At noong nagtanong ako kung nasaan ang talent fee, nagastos na niya. Sa buong 5 days namin sa Dubai, wala kaming pera. As in sumama-sama lang kami kay John Lloyd para magpalibre. Binayaran na lang namin siya pagdating sa Manila.

“So, dapat sa first day hindi mo ginatastos lahat ng pera mo. Hahahaha! And after that, kumuha na ko ng credit card. Hahahaha!” kuwento ni Bea.

Pasok din ang Prague sa bet niyang balikan talaga.

“Sabi ko, gusto ko sana pumunta doon with the jowa. Pero sabi ni Varda, (makeup artist niya) dapat daw i-enjoy ko lang ang experience doon kahit na kaibigan lang ang kasama, o kahit mag isa.

“I had such a beautiful experience.

“So cheap (mura) to go there, at romantic ang place, masarap ang food. At isa sa pinakamagandang palasyo na nakita ko ay nandoon. Ang ganda ng dancing house. Para siyang babae na sumasayaw.

“So dapat the next time na I’ll go there, dapat kasama ko na ang special someone ko. Ang baduy! Hahahaha!” sabi ni Bea.

So, sino kaya ang isasama niya roon? Si Dominic Roque kaya? Well…

Alonzo planong tumira sa Japan

Anyway, pasok din sa listahan niya na balikan ang Germany. Sa bansa na ‘yon daw bumalik ang kabataan niya.

Pero, naiyak din daw siya noong nagpunta siya sa Holocaust Museum. Narinig daw niya ang mga boses ng real victims.

Pasok din ang Denmark, Amsterdam. At siyempre, ang Japan.

“Pangarap naming magka property in Japan. Gusto kong tumira doon. Gusto ko ang lugar, pagkain.

“Ang ganda ng experience ko doon. Gusto ko bumalik pag tapos na ito lahat.”

Siyempre, pasok sa listahan niya ang mga Vienna, Norway, Florence, Italy.

At pagkatapos ng pandemic, bet naman niyang puntahan ang mga bansa na tulad ng Switzerland, Greece, Turkey, Vietnam, Iceland, Finland.

“I-claim na natin na matapos na to, at see the world again,” sabi pa ni Bea.