Si Bading at si Adik

Sino??? Sino itong dalawang government official na nagsigawan sa gitna ng isang pagpupulong.

Ganito ‘yan, sumabat kasi si government official A kaya siya nasigawan ni government official B.

Tinawag ni government official B na ‘BA­DING’ si government official A.

Siyempre, hindi nagpatalo si government official A at gumanti at tinawag niya si go­vernment official B na ‘ADIK’ !

Ang kampo ng dalawang government official na ito ay inaasahan na maghaharap sa pagka-gobernador sa isang lalawigan sa Luzon.

Dati na rin silang muntik nang magsuntukan dahil naman sa kontrobersya nang pagtatayo ng isang paliparan sa kanilang lugar.

Ang government official A na tinawag na ‘BADING’ ay si

Rep. _ _ A _ _ _ L_ _ F _ _ R _ _ .

Samantalang ang government official B na tinawag naman na ‘ADIK’ ay si

Rep. _ O _ _ N _ _ A _ _ A _ _ .

Mabalos!

Balitawit:

IDUYAN MO (Basil Valdez)

Ihulog mo ang COA n’yo…

Unti-unting itulak mo

Sabi ni Digong, ‘joke’ lang ito…

Para kay Governor, siya’y seryoso…

Ihulog mo sa hagdanan n’yo..

Unti-unting itulak mo

at pakikinggan ang utos ko..

Sa pondo ng rehab…

Huwag ninyong sundin sila

Ihulog mo sa hagdanan n’yo

Unti-unting itulak mo

Tuwang-tuwa si Aling Imee

At sa COA’y makakaganti !!!

Lakasan mo ang tulak mo…

Unti-unting ihulog mo

at kung maaaring pihitin ang mundo pabalik

Sa dating kaso, ay ma-absuwelto!!!

(Instrumental)

Ihulog mo sa hagdanan n’yo

Unti-unting itulak mo

Tuwang-tuwa si Aling Imee

At sa COA’y makakaganti !!!