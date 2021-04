Si Art photographer ng Iloilo

Isa sa mga naapektuhan ng kasalukuyang sitwasyon ay ang mga photographer dahil nawalan sila ng masyadong mga event tulad ng wedding, debut, parties at Iba pa.

Kaya naman itong ating column ay binigyan ng pagkakataon si Arturo Guarnes na ipakita ang kanyang galing sa larangan ng Photography.

Si Art ay aking pinsan na nakatira sa Iloilo kasama ng kanyang pamilya. Nagkita kami noong isang taon February, 2021 sa Iloilo bago magkaroon ng pandemic. Nagbakasyon kami sa Iloilo kasama ng aking pamilya at si Art ang nagasikaso sa amin.

Ang ama ni Art ay pinsan ng aking ama. At ang ama nya ang kauna-unahang photographer sa Pavia, Iloilo at syempre sikat siya dahil lahat ng okasyon siya ang photographer. Pati mga police crime scene, libing, at portrait ng mga kilalang personalidad sya ang photographer . Dahil doon nakita at namana ni Art ang galing at husay ng kanyang ama sa photography.

Si Art ang naging sidekick ng kanyang ama sa lahat ng kanyang ginagawa at sya rin ang laging modelo sa first test shot. Pero iba naman ang gustong gawin ni Art. Nagtapos ng kanyang pag-aaral sa Iloilo State College of Fisheries – Bachelor in local Government Administration major in Public Safety and Welfare

University of Iloilo – B.S Criminology .

Ang gusto nya ay maging tulad ng kanyang idol na si Bruce Lee isang karate experts kaya naman sya ay nag- aral ng ibat ibang style ng karate tulad Shotukan, Shorin, Pencak Silat, Arnis at mixed martial arts sa Iloilo, Mindanao at Manila .

Nag-aral siya ng martial art arnis sa pamumuno ng isang arnis expert na si Raymond Velasco at ni Sen. Migz Zubiri. Si Art ngayon ay isang black belter sa martial arts at arnis instructor.

Ninais din nyang maging isang sundalo . Kaya naman sya ay naging member ng AFP at isang Philippine Army reservist na may ranko bilang Major. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang Security Acting Bank Officer ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At hindi lang yun isa rin syang aktibong manggagawa ng kanilang parokya sa Pavia, Iloilo bilang isang lay minister ng healing at deliverance.

Dahil dugong artist at photographer ang kanyang ama ay hindi nya maiwasan na sundan ang ginagawa nito. Kaya naman lalo niyang pinag-aralan at pinagbuti ang angking galing sa photography sa pamamagitan ng pag aaral ng basic at advance photography na sponsored ng FUJI FILMS, KONICA at AGFA habang sya noon at nagtatrabaho sa isang Photo shop na malapit sa UST, Manila.

Natutunan nya ang photography sa pamamagitan sa sariling sikap at pagiging aktibong miyembro ng Nayon Photographers Club- NPC sa kaugnayan ng FPPF

Federation of Philippines Photographer Foundation na mentored na mga batikang Photographer tulad nila Maestro Ibarra Deri, Maestro Victor Sison at Iba pa.

Dahil sa aktibo sya sa larangan ng Photography kaya naman madalas siyang sumasali sa mga competition at madalas din manalo.

Kaya tulad ng kanyang ama na si Bonifacio Janolino Guarnes na isang sikat na photographer noon sa Pavia, Iloilo – Pasikatin naman natin si Arturo Guarnes hindi lang sa Iloilo pati na rin sa buong Pilipinas at buong mundo sa larangan ng Photography.

Sa nagnanais kunin ang serbisyo ni Art sa inyong mga events maari ninyo siyang i- message sa kanyang Facebook Account na KITARU RIU.