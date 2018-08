Si Arroyo ang miingong nga ibalik ang pork barrel – Lacson

“If it looks like pork, sounds like pork, and smells like pork, then it must be pork.”

Mao kini ang tubag ni Senador Panfilo Lacson sa mga kongresista nga wala motuo sa iyang gisulti nga mobalik na ang “happy pork barrel days.”

Klaro kining gisulti ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo ang maobg pahibalo.

Gitumbok ang pamahayag ni Arroyo nga walay distrito nga mahimong zero budget karong siya ang lider sa Kamara.

Gipasabot ni Lacson, ang pork barrel nga maoy pundo nga ihatag sa matag kongresista sa ilang distrito.

Tungod niini gipaabot nga isulod ang pork barrel fund sa 2019 nga national budget.

“Nothing could be clearer than what the speaker announced: No congressman will have zero budget for his/her district, meaning, they will make insertions here and there, thus mangling the NEP (national expenditure program). Isn’t that pork?” matud ni Lacson.

“Di ba dapat, walang probinsya at bayan na mawawalan ng budget. Bakit district? Eh ‘di pang-congressmen nga. E ‘di pork,” dugang pagpasabot ni Lacson. ()