Si Archer at si Ate Jenny

XIAO TIME

Pusa naggrad-weyt???

Dahil malala na ang sakit sa atay ng pinakasikat na pusa ng La Salle na si “Archer” dahil sa pinapakain sa kanyang pagkain ng mga tao, napagdesisyunan na paggradweytin na ito sa kampus noong nakaraang 27 Marso sa isang seremonya. Nabigyan pa siya ng alumni card. Nag-viral at napag-usapan ito sa media.

Sa kasamaang palad, tumungo na sa kabilang ibayo ng tulay na bahaghari si Archer noong 29 Hunyo 2019 sa klinika ng Pet Project.

Nang magkasakit siya, nagpasya ang Professors for the Upliftment of Society’s Animals (DLSU PUSA) na kasama sina Aileen Velasco at Carmel Puertollano na ipaalaga si Archer sa kanyang original na mommy. Kung ang asong Hapones na si Hachiko ay may Propesor Ueno, si Archer ay may Ate Jenny.

Kinuwento sa akin ng dating guwardiya sa La Salle na si Genevieve ‘Jenny’ Enopia ang mga huling araw ni Archer, “Middle of June po nanamlay siya ‘di na masyado kumain. Pag tingin ko sa mouth may mga singaw. Yun pala sign na yun na palala na ang illness niya. Tapos hanggang nag spoon feed nako sa kanya kasi ayaw na kumain ng mag-isa. Then until last Wednesday na may blood sa part ng gums niya doon talaga taranta na ako.”

Dagdag niya, “I stayed positive Sir kahit imposible na pala ang sakit po. Di ako nakakatulog at lagi siyang inaalala ko. Mahirap po walang tigil na pag iyak. All the while akala ko makarecover pa siya tapos huli na talaga. …All for the love for Archer kahit na subuan ko siya habang buhay gagawin ko, Sir, pero wala na siya. …Sabi ko nga po sa vet nya nung dinala, puwede ba ako magdugtong sa buhay niya kung kailangan kaso wala pong organ transplant even sa cats it is not possible. Matagal mahi-heal eto Sir di ko po alam.”

Bata pa si Jenny mahilig na siya sa pusa. Naaalala pa niya ang unang araw na makilala niya si Archer, “Sa North Gate yan, pag open ng Henry Sy Sr. Hall, Aug. 5, 2013, nakita ko siya tumatakbo tapos lumapit sa akin. Yun na ang start. I know he was 2 months old then. Tapos pagpasok ko araw araw mostly nandiyan na siya lagi sa info [desk].” Yan Yan ang unang pangalan ni Archer na nakilala sa tulin niya g tumakbo at hindi siya mahuli-huli, “Yan Yan tawag ko sa kanya dito at lahat sinabi ko sa kanya and he listens he looks at me umiiyak ako hindi ko na alam kung tatawa pa ako.”

Dangal ng La Salle si Archer kasi dahil sa kanya nakilala ang pagmamahal ng mga Lasalyano sa mga hayop. May mga petisyon na patayuan siya ng monumento para hindi siya makalimutan. Pero hindi ko rin makakalimutan ang halimbawa ng pagmamahal sa kanya ng kaibigan kong si Jenny.