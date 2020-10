‘Showtime’, ‘Masked Singer’ pinagsasabong

Patok ngayon sa viewers ang “Hide and Sing” segment ng “It’s Showtime” dahil bukod sa nakakalitong hulaan kung sino ang totoong celebrity singer sa tatlong nakabalot na singers sa bawat episode, pwede ring manalo ng pera ang mga nanonood nito kapag tama ang hula nila sa social media.

Dahil sa usap-usapan nga ito online, may iilan ding nang-iintriga sa segment dahil ginaya daw nito ang programang “Masked Singer Pilipinas” na ipapalabas sa TV5.

Kung tutuusin, hindi naman na bago ang konsepto ng guessing game sa mga palabas kaya hindi ito maaaring angkinin ng “Masked Singer.”

Atsaka mayroon ding “I Can See Your Voice” ang ABS-CBN na nauna pa sa “Masked Singer Pilipinas.” May pagkakaparehas pa nga sila dahil sa “I Can See,” kailangan ding mahulaan doon kung sino ang totoong singer sa anim na mystery singers.

Kailangan ding maalala ng ibang basher na ang “I Can See Your Voice” at “Masked Singer” ay formats ng shows na galing sa Korea. Kung iisipin, formula na ito ng mga Koreano.

Kaya dapat hindi na nag-aakusahan ng kopyahan ngayon dahil kanya-kanya namang nage-effort ang mga network ng ipapalabas na ikatutuwa ng mga manonood. Kung masaya ang viewers sa parehong palabas, ‘yan naman ang mas importante. Hindi na ring kailangang mang-intriga dahil sabi pa nga nila, wala nang original concept sa panahon ngayon. (DS)