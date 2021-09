Showbiz nagluksa sa pagpanaw ni Raymund

Kanya-kanyang throwback ang mga Pinoy star sa naging working relationship nila sa mahusay na yumaong photographer na si Raymund Isaac.

Sa huling Instagram post ni Raymund, humihingi ito ng dasal dahil sa pagkakaroon nito ng COVID-19.

August 28 nang mag-post ang long time partner nitong si Jayson Vicente sa kanyang FB na nagbabalita sa stable condition ni Raymund.

September 3 nang mabalitang sumakabilang buhay na si Raymund.

Lahat halos ng nakiramay ay nagkaroon ng magandang karanasan kay Raymund.

“Super sad news. Rest in peace @raymundisaac. I’ll never forget na pinagluluto mo ko tuwing gulay ‘yung food sa shoot natin. Sa mga payo at paniniwala sa akin. Sa mga encouragement mo sa mga photoshoots na nakadagdag ng confidence. Yung 80’s music mo. Isa kang alamat. Salamat sa iyong talento at kabaitan. My sincerest condolences sa mga mahal sa buhay na naiwanan,” sabi ni Angel Locsin.

“I’ve been working with Ray for years ever since I was just starting out. There are times when I would feel low and he always knew how to cheer me up. He shot all our BDO campaign and made everyone closer together. We became closer as a team. It was no longer a company, photographer, artist relationship. He transformed our shoots into a playground where I can just be myself. We became a family.

“He knew when I was feeling tired. He knew how to cheer everyone up. No goodbyes Ray. ‘Til we meet again,” sabi ni Xian Lim.

Nagluksa rin sa kanilang mga socmed account sina Jessa Zaragoza, Jolina Magdangal, Rosanna Roces, Charlene Gonzales, Zsa Zsa Padilla, Lea Salonga. (Rey Pumaloy)