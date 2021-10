Showbiz nagbunyi sa JenDen: ‘Proposal’ ni Dennis kay Jennylyn 2M view agad

Napuno ng ‘congratulations’ ang Instagram, Twitter, Facebook ni Jennylyn Mercado. Lahat ay masaya sa naging announcement nila ng longtime boyfriend na si Dennis Trillo na ngayon ay fiancée na dahil engaged na nga sila at bukod dito, three months na rin ang baby sa sinapupunan ni Jennylyn.

Hindi raw talaga muna nagsalita sina Jennylyn ar Dennis kahit nga marami na ang naglalabasan na buntis siya dahil gusto muna raw nilang umabot ng three months bago nila ito i-out.

Naiintindihan naman sina Jennylyn at Dennis sa 1st trimester rule na ‘wag munang ipagkaingay just to make sure na safe na ang baby.

Anyway, heto nga ang mensahe mula sa mga kapwa nila celebrity.

Sabi ni Marian Rivera, “Yehey!”

“Yiiiw! Congrats sa inyo, ninang,” sabi ni Jericho Rosales na naging leading man na rin ni Jen.

Tuwang-tuwa naman ang isa sa leading ladies ni Dennis Trillo sa ‘Legal Wives’ na si Andrea Torres. Sabi nito, “Waaaaahhhhhhhh Yay yay yay! Congratulations!!!”

Puro “congratulations” din sina LJ Reyes, Angel Locsin, Ai-Ai delas Alas, Pauleen Luna, Lovi Poe, Chynna Ortaleza, Angelu de Leon, Myrtle Sarrosa, Eugene Domingo, Derek Ramsay, Yasmien Kurdi, Chariz Solomon, Camille Prats, Kris Bernal, Candy Pangilinan, Isabelle Daza, Kim Domingo, Jaya, Angeline Quinto, Darren Espanto.

Si Jerald Napoles naman ay tila mas emosyonal pa sa kaligayahan sa pareho niyang malapit na kaibigan.

Sa isang banda, kung three months na ang baby nina Jen at Dennis, posibleng summer of 2022 ito maipapanganak. At kung totoo rin ang unang balita na hihintayin pa rin kapag okay na si Jen para sa seryeng naudlot, ang “Love Die Repeat” so tama nga ang unang nabalita na malamang, kung itutuloy pa rin ito ay end of 2022 na.

Anyway, sa loob ng 16 hours, kulang-kulang 2M agad ang view ng kanilang YouTube channel, kung saan pinalabas ang ‘The Proposal’ contenty ni Dennis kay Jennylyn.