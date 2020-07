Show ni Kris nanganganib ‘di matuloy

Sa usaping ABS-CBN franchise pa rin, may netizen na nag-comment sa Instagram post ni Kris kunsaan, isa-isa niyang pino-post ang recent pictorial niya para sa kanyang comeback show na “Love Life with Kris” sa TV 5.

Sabi ng netizen, “Kris is someone you don’t want to mess with especially if you need your franchise to be renewed on time!!”

Hindi ito pinalampas ni Kris at sinagot nang, “At this time my last name has no bearing in Congress… I am an Aquino, not a Duterte.” At saka niya sinundan ng hashtag na truth.

Sa isang banda, nababalita naman na baka raw hindi na matuloy ang show ni Kris sa TV5. Pero as of this writing, wala pang comment o reaction mula sa Queen of all Media. In fact, ang mga last postings niya sa social media ay pure excitement sa kanyang pagbabalik telebisyon. (Rose Garcia)