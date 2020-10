Show ni Korina ginastusan ni Albee

Galing ng sementeryo kahapon si Manay Lolit Solis at reklamo niya, “Ma-traffic na rin!”

Marami nga raw mga pulis na nagbabantay na ngayon sa mga sementeryo.

Anyway, ang Papa Albee Benitez niya ang topic ng pagtawag sa akin ni Manay Lolit. Lahat daw kasi ay ang tungkol sa shows ng Brightlight Productions ang itinatanong sa kanya.

“Naku, feeling ko talaga, maraming manonood ng Sunday Noontime Live sa pilot nila on Sunday. Lahat, nagtatanong sa akin ng tungkol sa shows ni Papa Albee for TV5.

“Ang bongga lang! Ang lakas ng dating ng Brightlight ni Papa Albee, huh!

“Maganda rin naman na marami ang nagkaroon uli ng trabaho dahil ilang shows din ‘yung pino-produce ngayon ni Papa Albee.

“Siya na ang pinaka-big time na blocktime producer ngayon!” sey ni Manay Lolit.

Noon palang contract signing ni Korina Sanchez last week sa office ng Brightlight Production, ang bongga raw ng catering.

“Actually, catering ‘yon sa pa-presscon sana ng Brightlight na hindi itinuloy dahil Monday at Wednesday na lang ginawa ‘yon at virtual lang.

“Eh, hindi na puwedeng kanselin dahil last minute nga, kaya ang bongga ng catering sa contract signing ni Mama Korina. Hahaha!” kuwento pa ni Manay Lolit.

Feel na feel nga na sa Sunday ay matindi ang pukpukan sa viewership ng “Sunday Night Live” ng TV5 at “ASAP Natin ‘To” ng ABS-CBN, huh!

Bongga rin kasi ang pagsasama nina Piolo Pascual, Catriona Gray, Maja Salvador at iba pa sa “Sunday Night Live”!

***

Sharon buwan na lang itatagal sa showbiz

Naku, Dondon (my dear editor), tuloy na tuloy talaga ang pagre-retire sa showbiz ng Megastar na si Sharon Cuneta, kaya naman sad na ang marami niyang mga fan, huh!

Pero tama rin naman ang sinabi ni Sharon na hindi naman siya instantly magdi-disappear na lang. Magiging maayos ang paggu-goodbye ni Sharon sa showbiz!

Siyempre, may mga deal at contracts pa rin namang dapat isaalang-alang ang Megastar. May commitments pa rin naman kasi siya!

Nakausap ko nga ang isang miyembro ng Team Sharon at ito rin ang itsinika niya sa akin.

“Nagkausap nga kami ni Mega. Siyempre, napag-usapan ‘yung commitments niya. Endorsements niya. Alam naman niya ‘yon.

“Kaya nga siya na mismo ang nagsabing hindi naman puwedeng mag-disappear na lang siyang bigla dahil gusto na nga niyang mag-retire.

“Inaayos din siyempre. May plano.

“Pero kapag naayos naang lahat, feeling ko, soon na rin!” sabi ng katsikahan ko.

Serious na nga raw si Sharon sa retirement niya from showbiz at alam ‘yon ng mga miyembro ng kanyang Team Sharon.

“Aware naman kami, pero may number of months pa naman kami,” sabi pa ng kausap ko.

Pero siyempre, mawala man sa showbiz si Sharon, marami naman siyang mga ala-alang iiwanan.

Tatanda at lilipas si Sharon, pero may isang awiting iiwanan ang Megastar sa alaala ng lahat dahil minsan ay nakasama natin siya.

Ay, parang lyrics ‘yon ng kantang Handog. Hahaha!

But seriously speaking, sa dami ng memorable movies, song, concert at kung ano-ano pa ni Sharon, mag-retire man siya sa showbiz ay hindi naman siya makakalimutan basta-basta.

Kumbaga, hindi maisusulat ang history ng Philippine showbiz na walang Sharon Cuneta, ang nag-iisang Megastar, ‘noh?!

Agree, Dondon?!