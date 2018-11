Show na mahina ang rating tsutsugiin

My gosh, true ba ang tsikang ikinukuwento ng isang aktres na ibabalik siya sa dating time­slot na pinagreynahan niya early next year dahil ‘yung show na nasa time­slot na ‘yon ngayon ay mahina ang ra­ting?

Well, puwede naman talagang sabihin ‘yon ni aktres dahil proven and tested naman sa rating game ang dating show na pinagbidahan niya.

Actually, ang tsika nga, nag-announce na nga ang TV network na kinabibilangan niya na magkakaroon siya ng new show na ilalagay sa timeslot ng dating show niya.

Ang bongga!

Pero sana lang kapag nag-start na ang bagong show niya ay mag-rate ‘yon na katulad ng rating ng dati niyang show, ‘noh?!

Richard tikom ang bibig sa mga guest ng ‘Fantastica’

Next week na ang big presscon ng “Fantastica,” ang first movie “team-up” nina Vice Ganda at Richard Gutierrez. Ang tanong ng mga fan, i-reveal na kaya ni Vice kung sino-sinong big stars ang may special appearance sa kanilang Metro Manila Film Festival 2018 official entry?

Actually, ako mismo ay walang idea kung sino-sino ang mga ‘yon dahil “my lips are sealed” din naman si Richard pagdating sa ­bagay na ‘yon.

Naku, sana naman i-announce na ‘yon ni Vice dahil marami na rin naman ang excited na malaman ‘yon, huh!

Marami na nga pala ang nag-aabang sa ­official trailer ng “Fantastica” na any day raw ay lalabas na!

Annabelle, Eddie magdu-duet sa V-Day

Abalang-abala ngayon si Annabelle Rama dahil sa pre-Valentine dinner show na ipino-producer niya. Araw-araw na lang ay tinatawagan niya ako para kunin ang cellphone numbers ng ilang singers at ng kanilang managers.

Si Ruffa Gutierrez nga, nagre-react na dahil parang ang daming gustong ilagay ni Bisaya para mag-perform sa event na ‘yon, huh!

Anyway, happy ako dahil bumalik na naman ang gana ni Bisaya na mag-produce.

The latest I heard, may isang malaking show pa siya na binabalak gawin.

Teka! Since pre-Valentine show naman ‘yon, may suggestion ako kay Bisaya — bakit hindi na lang sila mag-duet ng mister niya na si Eddie Gutierrez?

At least kapag magdu-duet sila ay kakaiba ‘yon sa ibang mga show na nai-produce na niya, ‘noh?!