Shortlist alang sa bag-ong Ombudsman, anaa na ni Duterte

Tulo ka pangalan ang pilian ni Presidente Rodrigo Duterte aron maoy ihulip sa miretirong si Ombudsman Conchita Carpio Morales.

Mafud ni Presidential Spokesman Harry Roque, nga anaa na sa Office of the President ang listaha ng giduso sa Judicial and Bar Council (JBC) ug gipaabot nga ipahibalo sa Palasyo ang mahimong bag-ong Ombudsman sa daling panahon.

“There is already a shortlist submitted by the JBC. An announcement will be forthcoming on the choice of the President. There are only three in the shorlist,” matud ni Roque.

Kung makapili na ang Presidente ipahibalo dayun kini sa Malacañang.

Sayo niimo gipagawas sa JBC niadtong Biyernes ang shortlist sa mga kandidato alang sa pagka Ombudsman nga gilangkoban nilang Supreme Court Associate Justice Samuel Martires, Ombudsman Special Prosecutor Edilberto Sandoval ug Atty. Felito Ramirez.

Si Morales nagretiro na karong Huwebes human ang pito ka tuig nga termino.

Lakip sa mga kontrobersiyal nga kaso nga saw-on sa sunod nga Ombudsman ang nagpadayon nga imbestigasyon sa multi-bilyong pisong pork barrel scam, ang Mamasapano incident nga maoy hinungdan sa kamatayon sa SAF 44 ug ang ang mga kahiwian sa Department of Tourism. ()