By Milky Rigonan

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kung style ang pag-uusapan, kakaiba kung mag-speech si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa mga nagdaang Presidente tulad nina former Presidents Gloria Macapagal Arroyo at Noynoy Aquino, kung may mga adlib man, madalas binabasa pa rin nila ng buo ang kanilang prepared speeches.

Sa istilo ni Pangulong Duterte, bibihira na binabasa niya ng buo ang kanyang talumpati.

Mas madalas, wala sa script at mas mahaba ang adlib ng Pangulo kumpara sa kanyang talumpati.

Maging ang dalawang nagdaang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte, di naiwasan na mag-adlib pa rin ang Pangulo.

Sa mga adlib ng Pa­ngulo, lumalabas ang mga anggulo ng balita.

Ito ang mga sagot na gustong marinig ng media na kadalasan, yun ang nagiging highlight ng news kaysa sa tema ng kanyang speech o dinadaluhang okasyon.

Sa mga adlib niya, hindi lang nasasagot ang mga isyu, na-e-entertain pa ang mga nakikinig sa kanya.

Kahit nga may mga speech ang Pangulo out-of-town, madalas sinasa­bihan na siya na iklian o tapusin na ang kanyang talumpati pero kapag nasimulan ang mga adlib, kailangan nang i-adjust ang oras ng kanilang flight schedule.

Lately, kapansin-pansin na maiksi, walang adlib at naka-sentro lang sa kanyang prepared speech si Pangulong Duterte.





Anyare? Marami tuloy ang bitin, kulang daw ang entertainment dahil walang mga mura at pa­tutsada ang Pangulo.

Example, sa change of command ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Pampanga, marami ang nanibago dahil binasa lang ni Pa­ngulong Duterte ang kanyang prepared speech, at tumagal lang ng mahigit 15-minutes.

Ganito na ba ang magiging style ng Pangulo? Dapat na ba tayong masanay na short and sweet ang mga speech ni Pangulong Duterte?

Ayon sa mga chika sa Palasyo, pina-practice daw nila si Pangulong Duterte na mag-stick lang sa kanyang prepared speech.

Practice ito sa kanyang magiging mga talumpati sa ASEAN Summit na gaganapin sa bansa mula November 13-17.

Base sa advisory ng protocol, dapat sanayin na ang Pangulo sa pagsasalita ng maiksi, direct to the point para ma-sentro sa tema ng okasyon o coverage ang kanyang talumpati.

Layunin nito na ma-highlight ang magiging mensahe ng Pangulo sa mga usapin ng Pilipinas sa mga kapitbahay nating mga bansa sa ASEAN.

Kung may mga gusto man na mai-highlight ang Malacañang na iba pang isyu na walang kinalaman sa ASEAN Summit, puwedeng magkaroon ng pagkakataon sa pamamagitan ng ambush interview sa Pangulo.

Pero aminado naman ang mga taga-Palasyo na hindi pwedeng diktahan ang Pangulo lalo na sa style ng kanyang pagtatalumpati.

Tanggap nila na may mga lulusot pa rin na adlib pero ang mahalaga, ma-highlight ang magiging mensahe ng Pilipinas sa gaganaping ASEAN Summit.