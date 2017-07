Shoot to kill sa drug traffickers — Indonesian president

Magsilbing ­babala ito sa mga dayuhang pupunta sa Indonesia para lamang magpuslit ng iligal na droga.

Nagpalabas ng shoot to kill order si Indonesian President Joko Widodo sa kapulisan ng kanilang bansa laban sa mga drug trafficker na manlalaban habang inaaresto ng mga awtoridad.

Ipinag-utos ito ni Widodo sa kanyang talumpati sa isang poli­tical party sa ­Indonesia noong Biyernes kung saan sinabihan nito ang mga law enforcers na pala­kasin ang kampanya laban sa mga drug ­dealers sa kanilang ­bansa.

Binanggit pa ni Widodo sa kanyang talumpati na dapat paigtingin ang kampanya lalo na sa mga dayuhang drug dealers na papasok sa Indonesia.

“Be firm. ­Especially to foreign drug ­dealers who enter the country. If they resist even the slightest, shoot them,”

Batay sa rekord ng Indonesian Narcotics Agency, may anim na milyong drug users sa kanilang bansa mula sa 255 milyong populasyon nito. Tinawag ni Widodo ang sitwasyon ito na isang ‘drug emergency’.

Gayunman, umani rin ng mga batikos mula sa mga human rights acti­vist ang mga pahayag ni Widodo.

Kinondena ito ni ­Andreas Harsono, isang researcher mula sa Human Rights Watch.

“A president statement like that can seem like a green light to shoot without the correct procedure,” pahayag ni Harsono. Dapat aniyang mag-ingat ang mga law enfor­cers at sumunod sa batas.

Mahigpit ang kaparusahan ng Indonesia laban sa drug trafficking at ang maaaresto sa pagpupuslit ng droga na lima o higit pang gramo ang dami ay mahaharap sa parusang kamatayan.





Kamakalawa lamang ay binaril at na­patay ng Indonesian police ang isang suspected Taiwanese drug dealer na naaresto habang may dalang isang tonelada ng shabu su­balit nagtangkang ­umeskapo.