Shola sabik sa harapan

MATAPOS ang matagal na panahon na pagpapakondisyon via virtual training, hindi na makapaghintay pa para sa face-to-face training kasama ang PLDT Home Fibr Hitters si ace spiker Shola Alvarez.

Kamakailan bumisita ang Premier Volleyball League officials at Games and Amusements Board sa tatlong training venues sa San Juan at Mandaluyong upang mag-inspeksyon kung swak sa guidelines ng joint administrative order ang mga pasilidad.

“Sa ngayon po kasi nagzo-zoom workout po ‘yung team namin so sobrang laking tulong po nun (training) para hindi po mawala’ yung condition ng katawan namin,” wika ni Alvarez sa “The Game” ng One Sports nitong Martes.

“And ‘yun nga po, sabi po ni coach na naghihintay na lang din po kami ng update kung ano po’ yung pwede naming maging move sa mga susunod na araw.”

Kinasasabikan naman makasama ng 5-foot-7 open spiker at former NCAA Most Valuable Player ang kanyang mga teammate ganun na rin ang mga bagong ‘alas’ ng koponan.

Ilan sa mga bagong manlalaro ng PLDT ay sina Rhea Dimaculangan, Isa Molde, Eli Soyud, Marist Layug, Chin Basas, Yeye Gabarda at Iza Viray. (Janiel Abby Toralba)